Real Madrid akan menjamu Sevilla pada Minggu malam ini, di tengah indikasi bakal adanya sejumlah perubahan, baik pada susunan pemain inti setelah kebangkitan para pemain cadangan saat menghadapi Roma, maupun pada aspek penampilan dan citra yang ingin ditunjukkan tim usai kemenangan berharga di Liga Champions, yang mengembalikan moral para pemain berkat comeback kuat penuh keberanian.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Real Madrid akan menjalani laga pertamanya tanpa Vinicius Junior, yang menerima sanksi larangan bermain selama 4 pertandingan, di tengah ketidakjelasan soal skema serangan yang akan diandalkan pelatih Jose Mourinho tanpa salah satu bintang utama tim tersebut, pemain yang tetap hadir dalam susunan pemain inti meski performanya menurun belakangan ini.

Salah satu opsi serangan kini mendapat peluang yang makin besar, meski hal itu tidak diperkirakan sebelum laga tim di Italia, sebab Endrick menampilkan penampilan luar biasa, sehingga membuat sang pelatih serius mempertimbangkan untuk mengembalikannya ke sayap kanan, setelah ia menimbulkan kerusakan besar bagi lini belakang tim Gasperini.

Di sisi lain, Kylian Mbappe akan tetap berada di luar perhitungan perubahan, dengan tetap menempati posisi ujung tombak, sementara Diomande akan mempertahankan posisinya di sisi kiri, tempat ia juga memberikan kerusakan terbesar kepada lawan pada Selasa lalu.

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Perubahan ini bisa berdampak pada turunnya Jude Bellingham ke posisi yang lebih dalam, dengan perbedaan yang hampir total dari trio serang yang paling diandalkan sang pelatih Portugal sepanjang musim ini.

Namun Mourinho juga mengkaji opsi-opsi lain, karena Arda Guler bermain pada paruh kedua melawan Roma dan membuktikan bahwa menyimpannya di bangku cadangan merupakan pemborosan potensinya.

Pemain Turki itu bisa maju ke posisi yang lebih menyerang untuk menutupi ketiadaan Vinicius, atau bermain berdampingan dengan Aurelien Tchouameni dan Federico Valverde di lini tengah.

Laga melawan Roma memunculkan sejumlah keraguan mengenai susunan pemain yang akan diandalkan sang pelatih, setelah Mourinho menegaskan dalam konferensi pers kemarin bahwa para pemain yang tampil di paruh kedua layak mendapat kesempatan di susunan pemain inti, seraya menyebut bahwa Espi, yang juga mencetak gol, layak untuk bermain. Namun pada saat yang sama ia menekankan bahwa para pemain paruh pertama juga layak mendapat kesempatan yang sama, dan ia menyebut di antara mereka Diomande serta Mbappe.

Pertanyaan lainnya adalah kemungkinan Mourinho melakukan penyesuaian di poros lini tengah, dengan mengeluarkan salah satu gelandang bertahan, dan Tchouameni lebih diunggulkan untuk keluar dibandingkan Valverde, dengan tujuan memperbaiki kelancaran permainan yang hilang dari tim belakangan ini.

Bellingham sendiri atau Arda Guler bisa membantu di area ini, jika sang pelatih memutuskan mengubah seluruh trio serang kecuali Kylian Mbappe.

Di lini belakang, Dean Huijsen bisa kembali ke susunan pemain setelah masa sanksi larangan bermain satu laganya berakhir.

Apa pun pilihan Mourinho, Real Madrid tidak dapat menanggung kegagalan baru, terutama karena pekan depan akan menghadirkan laga El Clasico melawan Barcelona di Stadion Camp Nou, pada saat Los Blancos memasuki laga yang dinanti itu sudah dengan selisih poin yang tidak menguntungkan.

Real Madrid sedang bersaing untuk gelar Liga Spanyol, dan tidak akan mudah membenarkan persaingan yang sudah mencapai tingkat kesulitan seperti ini di awal musim, khususnya pada Oktober.



