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Pesepakbola profesional pada usia 14 tahun. Thyméo Hanyurwimana Ferreira Cruz berpotensi memecahkan seluruh rekor Ligue 1 dan sepakbola Prancis. Pemain muda Prancis-Portugal ini membuat semua orang terpukau dan melesat begitu cepat hingga mendorong Rennes, klubnya, untuk menawarinya kontrak agar bisa bermain bersama tim senior. Yang terpenting, langkah itu juga untuk menangkis persaingan dari klub-klub besar di seluruh Eropa.

Lahir pada 5 April 2012, Thyméo semestinya bermain untuk tim U-15, tetapi Rennes sudah menaikkannya ke tim U-19 dan mengikutsertakannya dalam latihan. Sementara itu, ia memainkan pertandingan bersama tim U-17, tempat ia mencuri perhatian lewat aksi-aksi berkelas dan kualitas yang langka. Performa dan potensinya tak luput dari perhatian di seluruh Eropa, hingga beberapa klub dari Spanyol menunjukkan minat kepadanya.

Untuk menghindari segala risiko, klub Prancis itu pun bergerak demi memagari sang pemain. Pada Oktober 2025, Rennes membuatnya menandatangani kontrak semi-profesional yang akan berlaku mulai 1 Juli 2027, ketika Thyméo Hanyurwimana Ferreira Cruz menyelesaikan pendidikan wajibnya. Sehari setelahnya, Rennes dapat memintanya menandatangani kontrak profesional pertamanya, yang akan menjadikannya pemain termuda Ligue 1 pada usia 15 tahun dan kurang dari tiga bulan.

Seperti disebutkan, banyak klub telah memasukkannya ke dalam daftar incaran. Salah satunya adalah Barcelona, yang juga bisa memanfaatkan situasi keluarga pemain berusia 14 tahun itu. Ayahnya, seperti ditulis Rmc, telah mendapat pekerjaan di Spanyol, sesuatu yang akan memudahkan kepindahan putranya. Situasinya sedikit mirip dengan kedatangan Lionel Messi ke Catalunya bersama keluarganya pada 2001, ketika ia berusia 13 tahun.

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Namun, di tengah banyaknya rumor, sang pemain dan orang-orang terdekatnya menjelaskan bahwa mereka lebih memilih Rennes ketimbang kemungkinan pindah. Lagi pula, klub asal Bretagne itu ahli mengorbitkan talenta muda, seperti yang terjadi pada Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga, dan Désiré Doué, di antara pemain lainnya.

Pemain berusia 14 tahun yang memiliki kewarganegaraan Prancis dan Portugal itu bermain sebagai gelandang serang dan banyak orang juga membandingkannya dengan Lionel Messi. Ia dan pemain asal Argentina itu juga memiliki sponsor perlengkapan olahraga yang sama. Sejak usia sangat muda, ia telah menandatangani kontrak bernilai besar dengan Adidas, dengan angka yang jarang terlihat untuk pemain seusianya.

Segalanya datang begitu cepat bagi Thyméo Hanyurwimana Ferreira Cruz, yang mulai tahun depan diperkirakan akan masuk tim utama. Barcelona dan Manchester City untuk saat ini harus menerima keadaan itu. Namun, jika penampilan fenomenalnya juga terbukti di level yang lebih tinggi, tawaran-tawaran baru yang semakin menggiurkan hampir pasti akan datang untuknya.