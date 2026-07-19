Siapa suksesor Mo Salah? Liverpool siapkan dana fantastis demi rekrut bintang sayap kanan baru

Menambal Lubang Besar di Anfield

Kepergian Mohamed Salah pada musim lalu telah meninggalkan lubang menganga di lini serang Liverpool yang teramat sulit untuk ditutupi. Sang penyerang asal Mesir bukan sekadar mesin pencetak gol utama selama bertahun-tahun, tetapi juga ikon sejati yang mendefinisikan era kejayaan klub di kompetisi domestik maupun kancah Eropa. Selama mengabdi di Anfield, magis Salah di sektor sayap kanan kerap menjadi solusi pemecah kebuntuan kala tim menghadapi lawan dengan blok pertahanan rendah. Menjelang musim baru Liga Primer Inggris, manajemen raksasa Merseyside sadar betul bahwa mereka membutuhkan suntikan tenaga kelas dunia agar tak terlempar dari persaingan papan atas.

Laporan dari Football Insider menegaskan bahwa Liverpool siap mengalokasikan mayoritas anggaran transfer mereka di bursa musim panas ini hanya untuk mendaratkan seorang winger kanan elit. Kendati The Reds telah meresmikan perekrutan pemain sayap serbabisa Victor Munoz dari Osasuna, langkah tersebut dinilai sekadar menambah kedalaman skuad, bukan mencari suksesor utama.

Taktik Agresif dan Bidikan Bintang

Filosofi sepakbola Andoni Iraola yang mengandalkan permainan super agresif, pressing tinggi dari garis depan, serta pendekatan front-foot membutuhkan pemain sayap dengan energi tanpa henti. Pemain yang direkrut tidak hanya harus sangat cepat, tetapi juga dituntut punya kelihaian memenangi duel satu lawan satu serta insting predator di depan gawang lawan.

Nama bintang Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, mencuat sebagai target idaman. Penyerang berusia 23 tahun tersebut baru saja kembali dari kampanye gemilang bersama tim nasional Prancis di Piala Dunia 2026. Ia bukan lagi sekadar talenta menjanjikan, melainkan pemenang sejati; Barcola telah mengangkat trofi Ligue 1 dan mencicipi kejayaan Liga Champions di Paris. Keluwesannya bermain di berbagai posisi penyerangan membuatnya sangat berharga. Selain Barcola, bintang muda RB Leipzig, Yan Diomande, sejatinya juga masuk radar. Namun, minat raksasa Prancis terhadap Diomande justru memicu Liverpool untuk mengambil jalan pintas: menyiapkan tawaran raksasa demi membajak Barcola dari Parc des Princes.

Pengakuan Sang Manajer

Pencarian suksesor di Anfield tentu bukan perkara mudah. Andoni Iraola sendiri secara realistis menyadari bahwa mencari pemain dengan kualitas dan statistik replika dari pendahulunya adalah misi yang tidak masuk akal. Sang manajer dilaporkan telah mengakui bahwa klub sedang bekerja keras mengincar pemain sayap yang memiliki profil dan karakteristik berbeda dari Mohamed Salah, namun tetap punya daya ledak yang mengerikan di sepertiga akhir lapangan.

Menggantikan seorang legenda secara like-for-like hampir mustahil, sehingga staf pelatih memilih untuk mengevolusi cara The Reds menyerang. Manajemen tingkat atas menyetujui visi ini dan bersedia memecahkan celengan mereka. Klub siap menghabiskan porsi terbesar dari dana transfer yang tersisa demi satu rekrutan mematikan, meyakini bahwa langkah berani ini krusial untuk menopang sistem taktik Iraola.

Langkah Ambisius Menuju Musim Baru

Keputusan Liverpool yang berani memprioritaskan hampir seluruh kekuatan finansial mereka demi satu posisi memperlihatkan betapa pentingnya sektor sayap kanan bagi masa depan tim. Jika negosiasi dengan PSG untuk Barcola menemui titik terang, kehadiran sang pemuda Prancis dipastikan akan memberikan dimensi serangan baru yang menakutkan bagi lawan-lawan mereka di Liga Primer musim depan.

Bagi skuad asuhan Iraola, ini adalah babak baru yang sarat tekanan namun penuh harapan. Mendatangkan pemain dengan label harga fantastis tentu menuntut prestasi instan, dan sang pemain baru kelak harus siap memikul ekspektasi suporter yang masih terbayang-bayang kejayaan masa lalu. Kendati demikian, keberanian petinggi klub untuk kembali berinvestasi besar merupakan pernyataan niat yang tegas: Liverpool belum menyerah dalam perburuan singgasana juara Inggris.