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Paderborn mencetak delapan gol pada laga Bundesliga sore hari dan membanjiri gawang Schalke 04: skor berakhir 8-1 untuk tim promosi tersebut, yang menegaskan awal musim gemilang mereka dan naik ke peringkat kesembilan. Sementara itu, tim asal Gelsenkirchen terpuruk ke posisi ketiga dari bawah, semakin dalam krisis dan semakin terancam kembali terdegradasi.

Yang paling bersinar bagi tuan rumah, yang dalam satu sore mencetak gol sebanyak jumlah gol mereka sebelumnya di liga (8), adalah seorang pemain berdarah Italia. Tempat lahirnya memang tercatat di Pforzheim, Jerman, tetapi nama depan dan nama belakangnya menunjukkan dengan jelas asal-usul Italianya. Dia adalah Stefano Marino, pencetak hat-trick ke gawang Lorius Karius, kiper Schalke, dalam sebuah sore yang akan lama dikenangnya.

Namun, perhatikan namanya: penampilan ini mungkin bukan sekadar penampilan sesaat melainkan awal dari karier yang masih panjang dan bisa menghadirkan lebih banyak kejutan. Lahir pada 2004, berusia 22 tahun, serta memiliki kewarganegaraan ganda Italia dan Jerman, Marino telah mencetak enam gol dalam 13 pertandingan di Bundesliga dan piala pada tahun pertamanya di level senior di Jerman. Ia juga sudah dipilih untuk timnas kelompok usia. Namun, sayangnya bagi Italia, sejauh ini hanya tim-tim kelompok usia Jerman yang memperhatikannya. Pada September 2023, ia juga menerima panggilan pertamanya ke timnas Jerman U-20. Akankah muncul kasus Tresoldi yang baru?

Dengan tinggi 186 cm, fisik kuat, dan naluri mencetak gol yang sangat baik, Marino memulai kariernya di Karlsruher, lalu dipinjamkan ke Astoria Walldorf untuk menambah pengalaman dan mencetak delapan gol di sana. Hannover kemudian merekrutnya, tetapi hanya memainkannya di tim kedua, sebelum Paderborn datang. Klub itu biasanya jeli menemukan talenta muda.

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Setelah lebih dulu bergabung dengan Paderborn, ia melangkah ke Zweite Bundesliga dan pada musim lalu menjadi sosok penting dalam keberhasilan promosi ke divisi teratas lewat tujuh golnya. Di sana, dengan ruang yang lebih luas dan level persaingan yang lebih tinggi, Stefano membuat semua orang terkesan. Dibeli hanya seharga 150 ribu euro, nilainya sudah melambung dan akan semakin tinggi berkat hat-trick ini, yang juga dicetak ke gawang kiper yang pernah bermain di final Liga Champions.

Penyerang nomor sembilan klasik, Marino masih punya banyak ruang untuk berkembang. Permainannya sangat bertenaga. Ia piawai menyerang ruang dari jauh, memanfaatkan garis pertahanan tinggi, dan memaksa barisan belakang lawan mundur. Ia cepat menerobos ruang dan bergerak dengan baik di kotak penalti.

Namun, ia tentu bisa dan harus meningkatkan kemampuan tekniknya, terutama dalam melindungi bola dan kualitas sentuhan pertamanya. Meski begitu, fondasinya sangat baik. Dengan mempertimbangkan kesulitan yang dihadapi tim Klopp di posisi tersebut, bukan tidak mungkin ia mendapat panggilan ke timnas senior Jerman dalam beberapa bulan mendatang.