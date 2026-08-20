FC Twente akan menghadapi FK Qarabag pada Kamis malam dalam play-off Conference League. John van den Brom memilih nama-nama yang biasa, seperti diprediksi Voetbalzone. Pertemuan Eropa di De Grolsch Veste dimulai pukul 20.00 dan disiarkan langsung di ESPN 1.

Lars Unnerstall mempertahankan tempatnya di bawah mistar bagi Tukkers. Lini belakang FC Twente terdiri dari (dari kanan ke kiri) Bart van Rooij, Robin Pröpper, Ruud Nijstad, dan Aske Adelgaard.

Ramiz Zerrouki harus memberikan kontrol di lini tengah, dengan bantuan Daouda Weidmann di sampingnya. Pemain Prancis itu mengawali musim dengan kuat, dengan dua gol dan dua assist dalam empat pertandingan.

Marko Pjaca, Daan Rots, dan Sondre Ørjasæter menjadi pemain yang dipasang lebih ke depan di lini tengah Twente. Wout Weghorst akan berperan sebagai penyerang paling depan pada Kamis malam di De Grolsch Veste.

FC Twente memupuk kepercayaan diri pada Minggu lalu lewat kemenangan 3-1 atas PEC Zwolle di kandang sendiri. Qarabag menang sehari kemudian dengan skor yang sama atas Samaxi dalam pertandingan pertama musim ini.

Perkiraan susunan pemain FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Pröpper, Nijstad, Adelgaard; Zerrouki, Weidmann; Pjaca, Rots, Ørjasæter; Weghorst.