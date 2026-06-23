"Siapa Raja Afrika?"... Kekalahan Senegal kembali membangkitkan luka lama di final Piala Afrika

Kekalahan mengecewakan Senegal dari Norwegia (3-2) yang dipimpin bintang Erling Haaland di Piala Dunia 2026 memicu perdebatan luas di media sosial, yang kemudian berubah menjadi pertukaran kata-kata tajam antara suporter "Singa Teranga" dan suporter Maroko mengenai keseimbangan kekuatan di dunia sepak bola Afrika.

Ini merupakan kekalahan kedua berturut-turut bagi Senegal di turnamen tersebut, setelah sebelumnya kalah (1-3) dari Prancis. "Singa Teranga" akan memainkan pertandingan terakhir mereka melawan Irak dan berusaha meraih kemenangan, dengan harapan dapat masuk dalam daftar tim-tim terbaik yang menempati posisi ketiga di grup masing-masing, setelah Prancis dan Norwegia secara resmi lolos dari posisi pertama dan kedua.

Di sisi lain, timnas Maroko tampil gemilang, bermain imbang melawan Brasil dalam pertandingan di mana mereka menjadi tim yang lebih dominan, lalu mengalahkan Skotlandia. Kini, mereka akan menghadapi pertandingan yang relatif mudah melawan Haiti, dan lolosnya mereka ke babak kedua hanyalah masalah waktu.

Menurut situs "Foot Mercato", terjadi perdebatan sengit yang diwarnai ejekan dan provokasi timbal balik, di mana pengguna media sosial asal Maroko menegaskan keunggulan “Singa Atlas” saat ini di kancah kontinental, memanfaatkan tersendatnya Senegal di turnamen ini, sementara beberapa pendukung Senegal sendiri mengakui kesulitan yang dihadapi tim nasional mereka sejak dimulainya Piala Dunia.

Perbandingan tersebut berfokus pada kondisi persiapan dan organisasi kedua tim, di mana para pengamat menyoroti perbedaan mendasar dalam latihan, infrastruktur, dan persiapan teknis untuk menjelaskan kesenjangan performa yang mencolok, di saat tim Senegal sedang dilanda krisis internal terkait status kontrak pelatih Babi Thiaw dan belum dibayarkannya bonus para pemain.

Hasil yang kurang memuaskan dari “Singa Teranga” kembali memicu perdebatan lama yang terus berulang mengenai hierarki kekuatan besar Afrika, terutama setelah penampilan gemilang Maroko di edisi terakhir Qatar 2022, serta penampilan gemilangnya di edisi saat ini, berbanding terbalik dengan penurunan performa Senegal yang kini menghadapi pertandingan krusial melawan Irak yang harus dimenangkannya untuk menyelamatkan sisa harga dirinya di turnamen ini.

Perdebatan ini tidak akan mereda hingga pertandingan terakhir Senegal melawan Irak, di mana para pengamat Afrika menanti apakah tim nasional Senegal mampu memulihkan sebagian prestise yang hilang, ataukah tersingkirnya mereka lebih awal justru akan memperdalam krisis dan memperkuat posisi para kritikus yang berpendapat bahwa takhta sepak bola Afrika telah berpindah ke Rabat.

Akar perdebatan ini bermula dari krisis Piala Afrika pada Januari lalu, ketika Senegal dinobatkan sebagai juara setelah mengalahkan Maroko, sebelum Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) mencabut gelar tersebut dan memberikannya kepada Maroko setelah Senegal mundur dari pertandingan. Selanjutnya, Federasi Sepak Bola Senegal mengajukan gugatan ke Pengadilan Olahraga Internasional untuk mengembalikan gelar tersebut ke lemari trofi mereka.