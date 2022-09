GOAL mengintip siapa pemegang rekor pemain dan pencetak gol termuda dalam sejarah Liga Primer Inggris (EPL)

Ada sebuah adagium di sepakbola yang berbunyi "if a player is good enough, then they are old enough". Jika ada pemain yang cukup bagus, maka dia cukup umur! Namun, pemandangan pemain remaja berkontes di level senior Liga Primer Inggris adalah pemandangan yang sangat jarang ditemui. Tidak heran, begitulah kerasnya kecepatan dan fisik di kompetisi tersebut.

Tapi tetap saja, talenta-talenta muda sesekali timbul dan mencuri perhatian, yang akhirnya melakoni karier yang layak dihormati di sepakbola.

Jadi, siapa saja pemain termuda yang pernah merumput di Liga Primer Inggris (EPL)? Bagaimana dengan pencetak gol termuda? GOAL menyajikan segala yang perlu Anda ketahui.

Siapa pemain termuda dalam sejarah Liga Primer inggris?

Ethan Nwaneri menjadi pemain termuda yang pernah bermain di Liga Primer Inggris di usia 15 tahun 181 hari saat dia masuk dari bangku cadangan Arsenal, melawan Brentford pada 18 September 2022. Nwaneri menorehkan namanya dalam buku sejarah ketika menggantikan Fabio Vieira di injury time laga tersebut.

Sebelum itu, pemain termuda yang tampil di EPL adalah Harvey Elliott, yang mencetak sejarah pada 4 Mei 2019, bermain untuk Fulham kontra Wolves di usia 16 tahun 30 hari.

Simak daftar pemain-pemain termuda yang pernah bermain di Liga Primer dalam tabel di bawah ini:

Pemain Usia Pertandingan Tanggal Ethan Nwaneri 15 tahun & 181 hari Brentford vs Arsenal 18 September 2022 Harvey Elliott 16 tahun & 30 hari Wolves vs Fulham 4 Mei 2019 Matthew Briggs 16 tahun & 68 hari Middlesbrough vs Fulham 13 Mei 2007 Izzy Brown 16 tahun & 117 hari West Brom vs Wigan 4 Mei 2013 Aaron Lennon 16 tahun & 129 hari Tottenham vs Leeds United 23 Agustus 2003

Getty

Siapa pencetak gol termuda dalam sejarah Liga Primer Inggris?

James Vaughan adalah pemegang rekor pencetak gol termuda di Liga Primer, saat menjebol gawang Crystal Palace untuk Everton di usia 16 tahun 270 hari.

holds the record for youngest player to score in the Premier League, having struck the back of the net for Everton against Crystal Palace at the age of 16 and 270 days.

Pemain Usia Tanggal Laga James Vaughan 16 tahun 270 hari 10 April 2005 Everton vs Crystal Palace James Milner 16 tahun 256 hari 26 Desember 2002 Leeds United vs Sunderland Wayne Rooney 16 tahun 360 hari 19 Oktober 2002 Everton vs Arsenal Cesc Fabregas 17 tahun 113 hari 25 Agusts 2004 Arsenal vs Blackburn Michael Owen 17 tahun 143 hari 6 Maei 1997 Liverpool vs Wimbledon

Sebelum Vaughan, rekor tersebut dipegang James Milner, yang mencetak gol untuk Leeds United kontra Sunderland pada 2002 di usia 16 tahun 356 hari.

Wayne Rooney baru berusia 16 tahun 360 hari saat mengawali karier legendarisnya dengan gol spektakuler ke gawang Arsenal saat masih di Everton di musim yang sama. Michael Owen baru berusia 17 tahun 143 hari saat golnya untuk Liverpool menjebol gawang Wimbledon pada Mei 1997.