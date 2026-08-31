Deco, direktur olahraga Barcelona, mengintensifkan usahanya pada jam-jam terakhir bursa transfer, setelah mendekati kesepakatan dengan Gabriel Jesus, guna mendatangkan seorang bek tengah kidal dan melengkapi skuad tim.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", mendatangkan bek tengah kidal kini menjadi fokus utama pergerakan Barcelona pada fase akhir bursa transfer.

Hansi Flick telah mengakui, dalam konferensi pers menjelang laga melawan Rayo Vallecano, bahwa Deco terus bekerja untuk melengkapi skuad tim.

Pada saat itu, perhatian secara khusus tertuju pada lini pertahanan, sepekan setelah dilontarkannya slogan "Julian atau tidak sama sekali", tetapi sang direktur olahraga mengejutkan semua orang dengan merampungkan kesepakatan cepat untuk mendatangkan penyerang asal Brasil tersebut.

Kedatangan seorang bek tengah kidal menjadi salah satu isu paling menonjol yang memicu perdebatan di internal Barcelona sepanjang musim panas.

Beberapa bulan lalu, mendatangkan pemain di posisi ini tampak menjadi salah satu prioritas utama sebagai persiapan menghadapi musim ini, bahkan ada satu nama yang tampak sangat dekat dengan Barcelona, yakni Alessandro Bastoni, tetapi peta jalan manajemen olahraga pada akhirnya mengambil arah lain.

Hal itu terjadi terutama karena sikap Flick, sebab pelatih asal Jerman itu sepenuhnya percaya pada kemampuan yang ditawarkan Gerard Martin di posisi tersebut, di samping adanya keraguan mengenai sejauh mana kecocokan Bastoni dengan gaya bermain Barcelona, terutama mengingat tuntutan bermain dengan lini pertahanan yang maju ke depan.

Ditambah lagi ke dalam skenario ini elemen lain yang berupa Alvaro Cortes, sebab pemain akademi Barcelona itu memulai periode persiapan musim bersama tim utama, dan tampak mampu bertahan dalam kelompok Flick, tetapi ia memilih pergi beberapa hari lalu.

Ada dua alasan utama di balik keputusannya, yang pertama keyakinannya bahwa ia tidak akan mendapat banyak kesempatan, dan yang kedua kesadarannya bahwa klub bergerak di bursa transfer untuk mendatangkan seorang bek tengah kidal.

Proyek untuk masa depan

Proses pencarian bek tengah kidal kini memasuki fase yang lebih intensif, di mana semua indikasi menunjukkan bahwa Barcelona mencari seorang pemain dengan potensi menjanjikan, yakni bek tengah muda yang bisa menjadi proyek untuk masa depan.

Di level tim utama, pemain asal Belanda Roud Nystad, yang berusia 18 tahun, menjadi salah satu pemain yang paling dikagumi oleh klub.

Tidak dapat pula dikesampingkan bahwa Deco kembali mengejutkan semua orang, sebagaimana yang ia lakukan dalam jam-jam terakhir dengan mendatangkan Gabriel Jesus, dan bahwa ia tengah menggarap kesepakatan mengejutkan yang belum muncul di media.

Nystad memiliki keunggulan sebagai bek tengah kidal dengan postur tubuh yang tinggi besar, sebab tingginya mencapai 1,95 meter, dan ia berhasil dengan cepat tampil bersama tim utama klub Twente.

Pemain ini menonjol sebagai proyek bek tengah modern, yang memiliki kemampuan untuk bermain dan membangun serangan dari belakang, meskipun ia masih berada pada tahap yang sangat awal dalam kariernya.

Berdasarkan karakteristiknya, gaya bermainnya menyerupai bek tengah Dean Huijsen, dan ia juga telah mengisyaratkan dalam lebih dari satu kesempatan keinginannya untuk bermain bersama Barcelona, sembari mengakui bahwa ia ingin bermain berdampingan dengan Pau Cubarsi.



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