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Ini bukan lagi sekadar rumor di bursa transfer Liga Arab Saudi. Kali ini, media Eropa sendiri yang membunyikan alarm bahaya yang mengancam akan menarik bintang-bintang mereka ke Timur Tengah.

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Menyusul laporan surat kabar Inggris "The Times", seluruh Benua Biru kini membicarakan rencana baru Arab Saudi yang dapat mengubah peta sepak bola dunia dan membuat Eropa berada dalam status siaga tertinggi.

Menurut surat kabar tersebut, wacana menaikkan batas maksimal jumlah pemain asing di setiap tim Arab Saudi dari 10 menjadi 14 pemain semakin menguat dalam beberapa jam terakhir. Jika benar terwujud, perubahan itu akan menjadi gempa nyata di bursa transfer.

Media Inggris menyoroti perubahan regulasi yang dinanti di Arab Saudi dengan perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka menilai Liga Pro Saudi kini tengah menuju fase perekrutan yang benar-benar baru, setelah banyak klub mencapai batas maksimal pemain asing yang diizinkan berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini.

Kisah ini bermula setelah kepergian banyak bintang, dipimpin Cristiano Ronaldo, pada 2023, ketika Arab Saudi masuk dengan kuat ke pasar pemain bintang dan mendatangkan nama-nama tenar jebolan liga-liga Eropa. Kini, solusinya tampak sederhana bagi Arab Saudi: membuka pintu lebih lebar lagi.

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Faktanya, jika menilik detail regulasi saat ini, Federasi Sepak Bola Arab Saudi mengizinkan maksimal delapan pemain asing di tim utama, dengan kemungkinan menambah pemain lain dalam kategori U-21. Dengan demikian, perubahan yang diusulkan akan meringankan beban perencanaan olahraga klub-klub Liga Arab Saudi, yang dalam beberapa tahun terakhir telah mendatangkan nama-nama besar.

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Investasi ini juga berhasil meyakinkan pemain-pemain Spanyol ternama seperti Iñigo Martínez, Nacho Fernández, dan Óscar Rodríguez, yang kini menjadi bintang yang bersinar di Timur Tengah. Namun, terlepas dari semua itu, media Eropa menilai proyek sepak bola Arab Saudi tidak berhenti, melainkan terus berkembang seiring waktu.

Radio Spanyol "Cadena SER" menyoroti bahwa persetujuan atas rencana baru ini, yang masih dalam tahap peninjauan, akan membawa dampak sebaliknya bagi liga-liga besar Eropa. Preseden transfer jumbo yang dimungkinkan oleh kekayaan besar Arab Saudi telah menjadi lonceng peringatan bagi Eropa, yang khawatir akan kehilangan lebih banyak bintangnya, bukan hanya pemain bernama besar, melainkan juga pemain muda dan talenta yang sedang naik daun.

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Menurut laporan dari Inggris, targetnya adalah menerapkan regulasi baru pada musim panas 2027. Tenggat itu dinilai media Eropa sangat dekat dan membuat klub-klub Eropa harus berpacu dengan waktu untuk menemukan solusi demi melindungi talenta mereka.

Di sisi lain, sejumlah surat kabar Eropa memperingatkan dampak lain yang lebih serius, yakni merosotnya peran sepak bola Arab Saudi itu sendiri. Ketika kedatangan bintang asing telah menenggelamkan kontribusi pemain Arab Saudi di lapangan, peran mereka bisa benar-benar terpinggirkan di tim berisi 25 pemain, 14 di antaranya didatangkan dari luar negeri.

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Kini, pertanyaan yang diajukan media Eropa bukan lagi apakah Arab Saudi akan menjalankan rencana tersebut, melainkan kapan, dan bagaimana Eropa akan merespons ancaman baru ini. Pertarungan berikutnya tidak akan terjadi di lapangan, tetapi di bursa transfer, dan Eropa tahu betul bahwa pesaingnya kali ini tidak memiliki batas finansial.