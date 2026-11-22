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Pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa setelah legenda tenis Rafael Nadal resmi terpilih menjadi anggota dewan direksi klub dengan 99,5 persen suara. Mourinho memuji karakter juara Grand Slam 22 kali itu di luar prestasinya di bidang olahraga dan menyambut salah satu pendukung Madrid paling terkenal ke jajaran petinggi klub.

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Mourinho sambut Nadal ke jajaran direksi Real Madrid

Pelatih kepala Real Madrid Jose Mourinho memberikan pujian tinggi kepada Rafael Nadal setelah legenda tenis itu resmi disahkan sebagai anggota baru dewan direksi klub. Berbicara seusai pertandingan terbaru Real Madrid di La Liga, pelatih asal Portugal itu menekankan bahwa kehadiran juara Grand Slam 22 kali tersebut di jajaran petinggi klub memiliki makna pribadi yang mendalam baginya.

"Saya juga ingin mengatakan bahwa, sebagai pelatih Real Madrid, merupakan kehormatan besar bagi saya karena salah satu anggota dewan direksi saya bukan hanya atlet Rafa Nadal, melainkan juga pribadi Rafael Nadal," kata Mourinho. "Ini sumber kebanggaan yang luar biasa bagi saya."

Dukungan suara telak dalam rapat mengesahkan pengangkatan Nadal

Pengangkatan Nadal dikukuhkan dalam Rapat Umum Luar Biasa Real Madrid, yang digelar secara langsung dan daring di paviliun bola basket Ciudad Real Madrid. Dari 1.713 suara yang diberikan anggota perwakilan berdasarkan Pasal 46 anggaran dasar klub, 1.704 suara mendukung, hanya empat menolak dan lima abstain. Hasil itu berarti pengangkatannya mendapat persetujuan telak sebesar 99,5 persen.

Disambut tepuk tangan sambil berdiri, mantan petenis nomor satu dunia itu berjanji menjalankan peran barunya dengan rendah hati. "Menjadi bagian dari dewan direksi Real Madrid adalah tanggung jawab besar," kata Nadal. "Saya sangat menyadari tanggung jawab ini karena Real Madrid adalah merek global. Ini tanggung jawab yang tak terbatas, dan saya menerimanya dengan harapan dapat belajar serta berkontribusi agar klub ini terus menjadi yang terbaik di dunia."

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Perez sependapat dengan pujian Mourinho terhadap karakter Nadal

Kekaguman Mourinho terhadap nilai-nilai yang dipegang Nadal di luar lapangan tenis sejalan dengan pandangan presiden klub Florentino Perez, yang memimpin rapat dengan satu agenda tersebut. Nadal, anggota kehormatan Real Madrid sejak 2011, pensiun dengan 92 gelar individu, dua medali emas Olimpiade dan lima gelar Piala Davis, selain 22 gelar Grand Slam.

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"Kami yang berkesempatan mengenalnya memahami bahwa kehebatannya jauh melampaui kesuksesan dan gelarnya yang tak terhitung jumlahnya," kata Perez. "Rafa adalah sosok yang meraih rasa hormat dan kasih sayang jutaan orang berkat kepribadiannya, perilakunya di dalam maupun di luar lapangan tenis, serta komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap nilai-nilai yang menjadikan olahraga hebat."

Berbagi tanggung jawab atas masa depan Real Madrid

Dengan Nadal kini resmi menjadi anggota dewan direksi bersama Perez dan bekerja di institusi yang sama dengan Mourinho, baik sang presiden maupun ikon tenis itu menegaskan ambisi bersama untuk menjaga Real Madrid tetap berada di puncak olahraga dunia.

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"Saya akan bekerja untuk memastikan keadaan tetap seperti sekarang: klub yang sukses dan terus sukses selama bertahun-tahun mendatang," pungkas Nadal sebelum menutup dengan seruan "Hala Madrid!"