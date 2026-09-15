Meski gol pembuka Lennart Karl di pertengahan babak pertama membawa mereka unggul, FC Bayern pada Minggu sempat sangat kesulitan menghadapi tim promosi SV Elversberg. Ganjarannya adalah gol penyama kedudukan pada menit ke-61, yang kemudian direspons pelatih Vincent Kompany dengan empat pergantian sekaligus - dan itu terbukti efektif. Tiba-tiba tim Munich meningkatkan tempo, menciptakan peluang demi peluang, dan Harry Kane mencetak gol kemenangan.

Yang masuk adalah pemimpin tim Joshua Kimmich, para pemain lincah Jamal Musiala dan Luis Diaz - serta Alphonso Davies. Pemain Kanada berusia 25 tahun itu menghidupkan sisi kiri dan nyaris mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3:1 jelang laga usai. Setelah mencatat assist melawan VfB Stuttgart dan gol indahnya ke gawang FK Bodö/Glimt, itu seharusnya menjadi kontribusi gol ketiganya pada musim yang masih sangat muda ini. Namun tanpa itu pun, Davies tetap muncul di FC Bayern sebagai pemenang diam-diam pada awal musim. Dan hal itu cukup mengejutkan.

Karena perekrutan Nathaniel Brown pada musim panas dari Eintracht Frankfurt dengan biaya transfer 50 juta euro, Davies kini menghadapi situasi baru di FC Bayern: untuk pertama kalinya sejak terobosan besarnya pada 2020, ia bukan lagi bek kiri nomor satu yang tak tergoyahkan, bahkan ia sebenarnya lebih memulai persaingan dengan pemain baru itu sebagai underdog dan sesekali bahkan dianggap sebagai kandidat untuk dijual.

Alphonso Davies belakangan terus dibayangi nasib buruk cedera

Situasi rumit ini merupakan konsekuensi logis dari beberapa tahun terakhir. Davies lama mengalami stagnasi, tetapi pada awal 2025 tetap mendapat perpanjangan kontrak yang menguntungkan. Gaji pokok yang dikabarkan: 15 juta euro, yang masih bisa meningkat signifikan lewat bonus. Uang tanda tangan: 22 juta euro. Tak lama kemudian ia mengalami robek ligamen kruis dan absen selama tiga perempat tahun. Setelah itu, ia kembali goyah karena masalah kesehatan yang berulang. Performa di lapangan dan penghasilannya tak lagi sejalan.

Karena robekan berkas otot, Davies absen pada fase akhir musim lalu dan hanya bermain 16 menit untuk Kanada di Piala Dunia kandang yang telah lama dinantikan. Dalam kondisi kembali bermasalah, ia pulang ke Munich, awalnya berlatih secara individu dan di seluruh laga uji coba total hanya berada di lapangan selama 66 menit. Sementara itu, rekrutan anyar Brown mencuri perhatian lewat penampilan apik dan sekaligus membuktikan fleksibilitasnya.

Karena krisis personel di lini serang, Brown memulai laga kemenangan 2:1 di Supercup melawan Borussia Dortmund sebagai pemain nomor sepuluh dan mencetak gol pembuka yang menentukan arah pertandingan. Sebagai bek kiri, Josip Stanisic bermain sejak awal sebelum digantikan Davies di pertengahan babak kedua.

IMAGO

Davies mengumpulkan menit bermain terbanyak di antara semua bek kiri

Seperti di semua posisi, pelatih Vincent Kompany sejak itu juga rajin melakukan rotasi di sisi kiri pertahanan, dan dari semua kandidat, Davies memberikan kesan keseluruhan terbaik. Faktanya, dalam total enam pertandingan kompetitif ia bahkan mengumpulkan lebih banyak menit bermain daripada Brown dan Stanisic.

Tempatnya sebagai starter pada laga pembuka Liga Champions melawan Bodö/Glimt bisa dianggap cukup menentukan, ketika Kompany secara keseluruhan menurunkan sebelas pemain yang dianggap sebagai susunan terbaiknya. Sementara itu, Brown duduk di bangku cadangan selama 90 menit penuh. Karena jadwal yang padat, semua pemain akan mendapatkan menit bermain mereka. Siapa yang akan memulai di sisi kiri pertahanan dalam laga-laga terbesar, untuk saat ini masih belum bisa dipastikan. Namun yang jelas: persaingan baru ini tampaknya tidak menghambat Davies, melainkan memacunya.

Seperti halnya Brown sebagai pemain nomor sepuluh, Davies juga bisa saja dimainkan lebih ke depan seiring berjalannya musim. Sejak Arijon Ibrahimovic dipinjamkan ke FC Augsburg, tidak ada lagi pelapis yang jelas untuk Luis Diaz di sayap kiri. Sebuah posisi yang sudah cukup sering ditempati Davies bersama tim nasional Kanada.