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Goal.com
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LaportaGetty images

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Si Rubah membuka suara: Laporta umumkan bertahan dengan Alvarez dan mengulurkan ranting zaitun untuk Atletico

Transfers
J. Alvarez
Barcelona vs Athletic Bilbao
Barcelona
Athletic Bilbao
LaLiga
Sevilla vs Atletico Madrid
Sevilla
Atletico Madrid
Argentina
Spanyol

Barca tak akan menyerah

Joan Laporta, presiden klub Barcelona, memecah kebisuannya untuk berbicara tentang salah satu transfer paling menarik di bursa musim panas ini, dengan menegaskan bahwa klub Catalan itu tetap berkomitmen untuk mendatangkan penyerang Argentina Julian Alvarez, sambil menyampaikan pesan bersahabat kepada Atletico Madrid mengenai kemungkinan rampungnya transfer tersebut.

Dalam pernyataan yang dikutip olehsurat kabar Mundo Deportivo Spanyol, Laporta menegaskan bahwa Barcelona masih bertahan untuk merekrut Alvarez, meski negosiasi dengan Atletico Madrid berjalan rumit.

Presiden Barcelona itu berkata: "Kami sangat berminat pada pemain ini, dan kami berharap tawaran kami diterima, semua itu dengan penuh rasa hormat kepada Atletico Madrid."

Ia menambahkan dalam pernyataan yang oleh surat kabar tersebut disebut sebagai "mengulurkan ranting zaitun": "Jika Atletico bersedia menjual pemain itu selama bursa transfer, maka kami siap merekrutnya sesuai dengan tawaran yang telah kami ajukan."

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Pernyataan Laporta muncul di saat transfer Julian Alvarez masih terkatung-katung antara keteguhan Barcelona terhadap pemain itu dan penolakan Atletico Madrid untuk melepasnya dengan mudah.

 Barcelona sebelumnya telah mengajukan tawaran senilai 100 juta euro, dan Laporta lebih dari sekali menegaskan bahwa tawaran itu ada di atas meja, tetapi manajemen Atletico belum memberikan persetujuannya atas kepergian penyerang Argentina tersebut.

Situasi transfer ini semakin rumit dengan masuknya Arsenal ke dalam persaingan, di mana klub Inggris itu masih berminat untuk merekrut Alvarez, meskipun pemain itu lebih memilih pindah ke Barcelona menurut laporan-laporan sebelumnya.

Dalam beberapa jam terakhir, spekulasi seputar masa depan Alvarez semakin meningkat setelah iaabsen dari latihan Atletico Madrid pada hari Rabu ini karena mengalami gangguan kesehatan, di saat bursa transfer mendekati akhir, namun absennya itu hingga kini belum dikaitkan secara resmi dengan urusan kepindahannya.

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