Klub Italia, Milan, mengumumkan pada hari ini perpanjangan kontrak dengan bintang asal Kroasia, Luka Modric, sehingga kapten lini tengah itu akan terus membela panji-panji Rossoneri untuk satu musim tambahan.

Klub mengungkapkan keputusan tersebut melalui akun resmi mereka di platform "X", dengan mengunggah foto Modric yang disertai kalimat: "Masa depan masih membawa namanya. Kisah Luka bersama Rossoneri terus berlanjut."

Milan tidak mengungkapkan rincian finansial dari kontrak baru itu dalam pernyataan mereka, namun perpanjangan ini datang sebagai puncak dari penampilan-penampilan istimewa yang ditunjukkan pemain internasional Kroasia tersebut sejak bergabung dengan tim, serta perannya sebagai pemimpin di dalam dan luar lapangan meski telah berusia 40 tahun.

Modric sebelumnya bergabung dengan Milan pada musim panas 2025 dari Real Madrid dalam transfer gratis, setelah perjalanan bersejarah bersama Los Blancos, dan dengan cepat menempatkan dirinya sebagai salah satu pilar utama dalam skuad besutan pelatih Massimiliano Allegri.

Milan mengandalkan pengalaman besar Modric dalam persaingan memperebutkan gelar Serie A dan Liga Champions Eropa pada musim mendatang, setelah ia menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di ruang ganti serta menjadi panutan bagi para talenta muda di tim.