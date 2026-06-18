Si Pejuang membungkuk sebagai tanda penghormatan kepada Messi: Ia akan mencetak 9 gol dalam 3 pertandingan

Arturo Vidal, legenda tim nasional Chili, mengungkapkan kekagumannya yang mendalam terhadap penampilan Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, selama pertandingan pembuka tim Tango di Piala Dunia.

Messi tampil gemilang dalam laga Argentina melawan Aljazair dan mencetak hat-trick, sehingga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, sejajar dengan legenda Jerman Miroslav Klose.

Vidal dikenal dengan julukan "Si Pejuang" karena gaya permainannya yang agresif di lapangan, mengingat ia pernah bermain bersama Messi di Barcelona.

"Surat Kabar AS" melaporkan bahwa Vidal menonton pertandingan Argentina melawan Aljazair melalui saluran siaran langsungnya.

Vidal terkesan dengan penampilan Messi, dan meninggalkan sejumlah komentar yang menggemparkan media sosial dalam beberapa jam terakhir.

Vidal berkata, “Makhluk luar angkasa itu tidak pernah salah. Satu-satunya yang bermain untuk Argentina adalah Leo, tidak ada yang lain, dia bermain sendirian.”

Dia melanjutkan, “Messi adalah satu-satunya yang bergerak sambil memikirkan gawang. Dia mengungguli mereka semua. Dan masih ada dua pertandingan melawan Yordania dan Austria di depannya… Dia akan mencetak 9 gol dalam 3 pertandingan.”