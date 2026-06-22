"Si Kapten" membayar harga untuk meraih kejayaan!.. Mohamed Salah mengancam tahta Hossam Hassan

Sertifikat dari Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menegaskan bahwa jalan terbuka bagi Mohamed Salah, bintang tim nasional Mesir, untuk mengukir namanya dalam sejarah tim "Al-Fara'una", di bawah pengawasan pelatihnya, Hossam Hassan.

Dalam momen bersejarah yang menyentuh legenda sepak bola Mesir, Mohamed Salah mencetak gol internasional ke-68 dengan seragam tim nasional, sehingga hanya tinggal selangkah lagi untuk menyamai rekor historis yang dipegang oleh pelatihnya saat ini, Hossam Hassan, dengan 69 gol, menurut statistik Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Mohamed Salah mencetak gol kedua tim Firaun ke gawang Selandia Baru, dalam pertandingan putaran kedua fase grup Piala Dunia 2026.

Gol tersebut menempatkan Salah sebagai pesaing terkuat untuk gelar pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Mesir, sebuah rekor yang selama bertahun-tahun menjadi pencapaian individu tertinggi dalam sejarah timnas Mesir.

Jika ia kembali mencetak gol, Salah akan secara resmi tercatat dalam sejarah sebagai pemain dengan jumlah gol internasional terbanyak dalam sejarah sepak bola Mesir, melampaui salah satu legenda terkemuka dari generasi sebelumnya.

Timnas Mesir dijadwalkan menghadapi rival abadinya, Iran, dalam pertandingan putaran ketiga dan terakhir Grup 7. Saat ini, "Faraon" memimpin klasemen dengan 4 poin, sementara "Team Melli" berada di posisi kedua dengan hanya 2 poin, sejajar dengan Belgia.

Sejak memulai karier internasionalnya, Salah terus melangkah mantap menuju puncak, memecahkan rekor demi rekor, dan membuktikan bahwa ia bukan sekadar bintang sesaat, melainkan kelanjutan alami dari para legenda tim nasional sepanjang masa.

Yang membedakan pencapaian ini adalah bahwa hal itu datang dari pemain yang dianggap sebagai yang paling terkenal dan paling sukses dalam sejarah sepak bola Mesir di level Eropa, setelah penampilannya yang luar biasa bersama Liverpool di Liga Inggris dan Liga Champions, serta meninggalkan jejak yang jelas di Serie A bersama Roma dan Fiorentina.

Kini, Salah berdiri di hadapan lembaran baru dalam sejarah nasional; hanya satu gol yang memisahkannya dari menyamai pelatihnya dan berdiri di sampingnya di puncak daftar pencetak gol terbanyak tim nasional sepanjang masa.