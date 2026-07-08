"Si bajingan itu menolak berjabat tangan".. Serangan baru dari senator Paraguay terhadap Mbappé

Kontroversi politik di Paraguay seputar tindakan Kylian Mbappé, penyerang tim nasional Prancis, kembali menjadi sorotan, setelah Senator Celeste Amarela melontarkan kritik tajam terhadap bintang “Les Bleus” tersebut.

Senator tersebut menuduh Kylian telah menghina kiper timnas negaranya setelah pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026, di mana Amarela menyebut penyerang Prancis itu sebagai “bajingan”, sehingga kembali memicu badai kritik yang menghantui kapten Prancis sejak pertandingan yang berakhir dengan kemenangan “Les Bleus” 1-0.

Senator Amarela menjelaskan alasan kemarahannya dalam pidato baru di hadapan Senat Paraguay: “Apa yang membuat kami marah? Yaitu ketika Orlando Gil (kiper timnas), pemuda yang baru pertama kali bermain di hadapan dunia, dengan rendah hati mengulurkan tangannya kepada Mbappé, namun si bajingan itu menolaknya dan berteriak kepadanya. Ini bukan sifat orang Prancis, karena orang Prancis tidak pernah melakukan hal seperti itu.”

Akar dari krisis ini bermula setelah peluit akhir pertandingan antara Paraguay dan Prancis, ketika terjadi pertengkaran antara kiper Orlando Gil dan Mbappé, yang memperparah ketegangan antara suporter Paraguay dan bintang Real Madrid tersebut.

Ini bukan kali pertama Amarela menyerang Mbappé. Dalam sidang Senat sebelumnya, ia menggambarkannya dengan kata-kata pedas, “Seorang Kamerun yang terjajah, berpura-pura kuat seperti orang Prancis, pendendam, baru kaya, sombong, dan jelek.” Dia tampak tegang dan takut sepanjang pertandingan, sama seperti timnya; mereka tidak mampu mencetak gol dan menang hanya karena keberuntungan. Satu-satunya hal yang kami kritik dari tim nasional kami adalah mereka belum menamparnya setelah pertandingan.”

Serangan itu tidak berhenti pada Amarela, karena Senator Nano Glaverna ikut bergabung dalam gelombang kritik tersebut, dan menggambarkan Mbappé sebagai “pengeluh”, merujuk pada insiden sebelumnya di mana ia menuduh sang pemain menawarkan “ciuman” kepada bek Juan Cáceres, dalam komentar yang dianggap mengandung konotasi yang tidak pantas.