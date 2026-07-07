Mustafa Shubair, kiper tim nasional Mesir, tampak terpukul oleh kekalahan "Al-Fara'una" (3-2) dari Argentina, dan menegaskan bahwa detail-detail kecil lah yang menentukan hasil pertandingan.

Timnas Mesir tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah mengalami kekalahan dramatis dari juara bertahan Argentina dengan skor (3-2), Selasa malam ini, di Stadion Atalanta, dalam rangka babak 16 besar turnamen tersebut.

Timnas Mesir sempat unggul 2-0, namun Argentina berhasil mencetak 3 gol dalam 10 menit terakhir untuk membalikkan keadaan dan melaju ke perempat final Piala Dunia.

Mustafa Shubair tampil gemilang terutama di babak pertama setelah menggagalkan tendangan penalti yang dilepaskan oleh Lionel Messi, serta dua peluang emas dari Alexis Mac Allister dan Julian Alvarez.

Dalam pernyataannya kepada "BeIN Sports" setelah pertandingan, Shubair mengatakan: "Kami sangat dekat dengan kemenangan, tetapi seperti biasa dalam pertandingan besar, detail-detail kecil lah yang pada akhirnya menentukan hasil pertandingan."

Ketika ditanya seberapa puasnya dia dengan penampilannya dalam pertandingan melawan Argentina, Shubair menjawab: “Sepak bola adalah permainan tim, segalanya ada di tangan kami, tetapi pada akhirnya kami menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah bagi kami.”

Ia menambahkan: “Kami akan berupaya memperbaiki kesalahan-kesalahan kami mulai dari babak kualifikasi berikutnya, agar bisa tampil lebih baik di masa depan.”

Perlu dicatat bahwa timnas Argentina akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Swiss dan Kolombia di perempat final Piala Dunia, yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa malam ini.



