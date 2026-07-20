Shubair: Spanyol menjuarai Piala Dunia meski wasit dan FIFA tidak setuju!

Jurnalis Mesir Ahmed Shubair memuji penampilan tim nasional Spanyol di final Piala Dunia 2026, dengan menyatakan bahwa "La Roja" layak meraih gelar juara setelah mengungguli Argentina, sekaligus melontarkan kritik tajam terhadap wasit dan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Shubair menulis melalui akunnya di platform "X" setelah pertandingan final: "Spanyol benar-benar tim yang luar biasa, para pemainnya sangat kompak, Rodri adalah pemain yang luar biasa, dan Luis de la Fuente adalah pelatih hebat yang memiliki strategi yang membawanya menuju kemenangan. Spanyol telah memberikan pelajaran tentang esensi sepak bola kepada Argentina, dan menang meskipun wasitnya buruk, serta meskipun FIFA telah melakukan segala cara agar Argentina menang. Saya sangat senang untuk tim Spanyol.”

Pernyataan Schober tersebut muncul setelah Spanyol dinobatkan sebagai juara Piala Dunia 2026 berkat kemenangan 1-0 atas Argentina di final, sehingga Spanyol meraih gelar juara dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya.

Pernyataan ini merupakan kelanjutan dari sikap Shubair selama turnamen berlangsung, karena sebelumnya ia telah mengkritik dengan keras keputusan wasit dalam pertandingan antara Argentina dan Swiss di babak perempat final, dengan menganggap bahwa intervensi Video Assistant Referee (VAR) dalam insiden pengusiran penyerang Swiss Breel Embolo menguntungkan tim nasional Argentina, dan saat itu ia menulis bahwa keputusan-keputusan tersebut “membuat kami membenci Messi dan sepak bola”.

Kritiknya juga muncul setelah kontroversi wasit yang mengiringi pertandingan Mesir melawan Argentina di babak 16 besar, pertandingan yang memicu perdebatan luas mengenai keputusan wasit, sehingga Shubair kemudian terus melontarkan kritik berulang kali terhadap wasit dalam pertandingan-pertandingan timnas Argentina hingga akhir turnamen.

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