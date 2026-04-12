Shubair: Saat ini sorotan tertuju pada Imam Ashour... dan skenario yang terlupakan terulang kembali

Jurnalis Ahmed Shubair, mantan penjaga gawang Al-Ahly Mesir, berpendapat bahwa para pendukung "Si Merah" tidak puas dengan performa tim, meskipun mereka berhasil meraih kemenangan dramatis atas Smouha (2-1) pada Sabtu kemarin, dalam laga fase final Liga Premier.

Shubair menambahkan, dalam program radionya di "On Sport", bahwa ia sependapat dengan para pendukung Al-Ahly dalam mengkritik performa tim, namun ia tidak setuju dengan fokus serangan terhadap pemain tertentu, sambil menyoroti tekanan besar dari para pendukung terhadap Imam Ashour.

Dan Shubair menambahkan: "Saat ini sorotan tertuju pada Imam Ashour.. Dia memang tidak dalam performa terbaiknya, saya setuju 100%.. Tapi siapa yang dalam performa terbaiknya kemarin?.. Sebagian besar pemain juga tidak.. Saya tidak melihat ada pemain yang dalam kondisi bagus, penilaian tertinggi untuk salah satu dari mereka mungkin 5 dari 10 dalam pertandingan kemarin".

Dia melanjutkan: "Saya tidak melihatnya adil untuk menargetkan pemain tertentu.. Imam tidak dalam performa terbaiknya, dan dia salah saat menolak bepergian bersama tim, dikenai denda besar, dilarang bermain, lalu kembali ke tim dan tampil gemilang serta mendapat pujian.. Kampanye-kampanye ini sama sekali tidak menguntungkan siapa pun, pendekatan bimbingan harus berbeda."

Dia menambahkan: "Ini sama seperti yang terjadi dengan Nasser Mansi, di mana dia menjadi sasaran kampanye besar-besaran.. Dan saya katakan saat itu bahwa Zamalek akan membuat kesalahan fatal jika melepaskannya, karena saya melihat potensi pencetak gol di dalamnya.. Dan sekarang para pendukung Zamalek menyebutnya 'legenda', dan dia menjadi tak tergantikan di klub.. Penilaian tidak dilakukan per pertandingan, melainkan berdasarkan periode tertentu seperti satu musim atau 10 pertandingan."