Pewarta olahraga Ahmed Shobier berbicara tentang hubungan antara pelatih asal Maroko, Houcine Ammouta, yang menangani Al Ahly Mesir, dengan para suporter tim, sekaligus mengungkap rencana sang pelatih untuk periode mendatang.

Shobier mengatakan dalam pernyataan radio pada hari Senin ini: "Bagaimana cara Ammouta memikirkan penggunaan para pemain? Di liga dan Piala Mesir, ia hampir akan selalu memainkan susunan pemain utama, sementara di Liga Super ia akan memberi kesempatan kepada sejumlah pemain yang jarang tampil, dan di Konfederasi ia akan memberi kesempatan kepada mereka yang layak hadir dan memiliki tempat. Namun di liga utama ia akan menetapkan skuad inti dan tidak akan ada rotasi."

Mantan penjaga gawang Al Ahly itu melanjutkan: "Houcine Ammouta sedang mengalami krisis dengan para suporter Al Ahly, yang terletak pada kenyataan bahwa ia memenangi pertandingan tetapi suporter tidak puas."



Ia melanjutkan: "Saya berbicara tentang 8 pertandingan, hanya imbang dalam satu pertandingan, meski begitu Anda merasa orang-orang tidak senang. Dari segi hasil ini luar biasa, tetapi dari segi penampilan hal ini tidak disukai para suporter, dan suporter Al Ahly selalu ingin timnya bermain sepak bola yang indah."







