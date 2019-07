Shopee Liga 1 2019: Laga Ketat Bakal Tersaji Di Malang Dan Madura

Arema bakal menghadapi tantangan berat saat menjamu Persib, sementara Madura United diuji PSS.

Arema FC bertekad melanjutkan tren positif mereka saat menjamu Persib Bandung, pada lanjutan Shopee Liga 1 2019 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Selasa (30/7). Mengingat, sebelumnya Arema berhasil menumbangkan perlawanan Bhayangkara FC di kandang sendiri dengan skor tipis 3-2.

Namun berbagai evaluasi tetap dilakukan pelatih Arema, Milomir Seslija. Pasalnya, masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi agar tidak terulang saat menjamu Persib.

Para pemain Arema memang terlihat lengah, ketika sudah unggul tiga gol, namun bisa dibobol dua gol oleh Bhayangkara. Fokus penuh menjadi salah satu tuntutan utama kepada para pemain Arema jelang menghadapi Persib.

Meski Persib pada laga ini juga dipastikan tidak bisa diperkuat dua pemain asing mereka, yakni Ezechiel N'Douassel dan Bojan Malisic. Itu lantaran kedua pemain itu terkena akumulasi kartu.

Namun demikian, pelatih Persib, Robert Rene Alberts, sudah menyiapkan beberapa alternatif pemain pengganti. Khusus di lini depan, Robert juga menyoroti penyelesaian akhir timnya berdasarkan evaluasi ketika ditaklukkan Bali United dua gol tanpa balas di kandang sendiri pada laga sebelumnya.

Di barisan depan pelatih asal Belanda itu tampaknya bakal mengandalkan Artur Gevorkyan, yang bakal ditopang oleh para pemain sayap seperti Esteban Vizcarra, Febri Hariyadi, atau Ghozali Muharam Siregar.

Lini belakang Persib juga patut mewaspadai Sylvano Comvalius, meski di laga ini tidak akan berduet dengan Dedik Setiawan yang harus absen lantaran masih dalam pemulihan cedera.

Nah, untuk mengetahui bocoran taktik langsung dari pelatih kedua tim, para penonton bisa menyaksikan langsung di Shopee Live Match Report sesi Pre Match pada pukul 17.00 WIB, yang akan dibawakan sports presenter ternama, Valentino Jebret. Di samping itu, dalam sesi Post-Match pada pukul 20.30 WIB, Shopee Live akan menginterview secara eksklusif Man of the Match dalam pertandingan Arema vs Persib. Plus bakal ada hadiah Voucher Cashback dan Jersey Original klub Arema dan Persib.

Agar tidak ketinggalan, pengguna dapat memasang Pengingat dengan cara mengklik tombol Ingatkan Saya dalam Shopee Live di aplikasi Shopee, dengan mengklik link ini.

Di pertandingan lainnya yang tak kalah sengit bakal mempertemukan Madura United melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Rabu (31/7) nanti.

Konsistensi Madura United bakal diuji PSS yang mengusung misi bangkit, setelah dalam tiga pertandingan terakhir hanya menuai satu kali imbang dan menderita dua kekalahan.

Laskar Sape Kerrab sendiri sedang dalam motivasi tinggi, setelah dalam dua laga sebelumnya di kandang sendiri mereka menang atas Arema (1-0) dan Perseru Badak Lampung FC (5-1).

Lini belakang PSS mesti mewaspadai barisan depan Madura United yang dikenal tajam, seperti Aleksandar Rakic, Alberto Goncalves, Greg Nwokolo, maupun Andik Vermansah. Pertarungan di lini tengah bakal menjadi salah satu kunci di laga ini.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Madura United memiliki Zulfiandi dan Asep Berlian, sementara PSS tampaknya bakal mengandalkan dua gelandang asing Brian Ferreira dan Guilherme Batata.

Sementara itu, TIRA Persikabo terus melanjutkan tren positif mereka. Itu setelah, pada laga terakhir mereka menundukkan Kalteng Putra dengan skor telak 5-2, di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jumat (26/7) lalu. Ini menjaga catatan belum terkalahkan TIRA Kabo dalam 11 pertandingan, sekaligus mengukuhkan mereka di puncak klasemen sementara.