Shobier menjelaskan kebenaran soal kembalinya Wessam Abou Ali ke Al Ahly, dan mengungkap nilai transfer Bezerra

Jurnalis Ahmed Shobier mengungkap fakta seputar kepulangan pemain Palestina, Wessam Abou Ali, ke Al Ahly Mesir pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Shobier mengatakan dalam pernyataan di radio pada hari Senin ini: "Kemarin sempat beredar kabar bahwa Al Ahly mulai membuka pembicaraan atau menjajaki peluang kepulangan Wessam Abou Ali, serta apakah klub Columbus Crew akan menyetujui kepergiannya atau tidak."

Ia melanjutkan: "Saya bilang alangkah baiknya, karena ia adalah pemain yang sangat berpengaruh bagi Al Ahly, tetapi pelatih Columbus Crew mengatakan bahwa dia adalah masa depan klub, tidak ada peluang untuk kepergiannya, dan ia mengatakan bahwa cederanya berdampak pada tim dan ia akan segera kembali."

Ia menambahkan: "Kalau ada setengah peluang saja untuk kepulangannya ke Al Ahly, saya katakan kepada Al Ahly jangan ragu. Ide kepulangannya nyaris mustahil, tetapi penting bagi seseorang untuk bermimpi dan berpikir."

Mantan penjaga gawang Al Ahly itu menambahkan: "Pelatih Maroko, Houcine Ammouta, kemarin menggelar pertemuan yang sangat sangat panjang dengan para pemain, dan di sana mereka saling membuka hati serta berbicara satu sama lain. Kamu bisa merasakan bahwa para pemain termotivasi dan menginginkan pertandingan berikutnya, ada rasa marah karena mereka melihat suporter sangat sangat marah dengan penampilan belakangan ini, dan para pemain ingin membuktikan diri serta menampilkan level yang lebih baik."

Al Ahly akan menghadapi Abou Qir Fertilizers besok hari Selasa di Liga Premier, di mana mereka menempati peringkat ketiga dengan 10 poin, terpaut selisih gol dari Zamalek yang berada di posisi kedua dan dua poin dari Pyramids yang memuncaki klasemen.









Akhir dari saga Juan Bezerra

Shobier beralih membahas Zamalek, dengan mengatakan: "Akhirnya, tirai penutup untuk saga malam-malam Bezerra turun juga. Zamalek tidak punya pilihan selain menyetujui kepergian Bezerra karena beberapa alasan, di antaranya sudah tidak ada lagi harapan darinya. Tawaran Shabab Al Ahli Dubai sudah tertanam kuat di kepalanya dan ia tidak akan mundur darinya, ada uang dan kehidupan di Dubai, dan Zamalek sudah mencoba ke kanan ke kiri, tetapi tidak ada hasilnya."

Ia melanjutkan: "Klub sedang mengalami krisis keuangan yang sangat sangat parah, sehingga Zamalek sangat membutuhkan uang, dan para pemain memiliki hak-hak yang belum dibayar dan menginginkan uang mereka. Seperti yang saya sampaikan kepadamu kemarin soal rincian finansial kontrak, 3 juta dolar tunai saat penandatanganan, 1 juta dolar pada bulan Februari dan 1 juta pada bulan Agustus, ditambah 1 juta dolar insentif dan bonus. Di sini Zamalek mengatakan kepadamu bahwa mereka punya 6 juta dolar, dan ada komisi 10% untuk agennya yang mendekati 600 ribu dolar yang dihapuskan, ditambah lagi 5% hak sponsorship, serta bonus juara liga yang sekitar 20 ribu dolar, jadi pemain itu merelakan semua itu. Zamalek mengatakan kepadamu bahwa dengan begitu mereka hampir mencapai 7 juta dolar."

Ia menyebutkan: "Yang saya ketahui kemarin adalah tidak ada klausul penjualan kembali untuk klub Zamalek, tetapi saya mengetahui bahwa Zamalek di meter-meter terakhir bersikeras untuk menuliskan klausul yang memberi klub hak atas 20% dari nilai penjualan pemain di masa depan."

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum Kooora