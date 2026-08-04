Shobeir Ungkap Fakta Tersembunyi di Zamalek: Kebenaran Tawaran Bezerra dan Krisis Bintang Maroko serta Perusahaan Sepak Bola

Jurnalis Ahmed Shobeir mengungkap sejumlah topik penting di internal klub Zamalek, menjelaskan kebenaran kabar yang beredar mengenai adanya tawaran resmi yang diterima klub dari Shabab Al Ahli Uni Emirat Arab untuk merekrut pemain Brasil Juan Bezerra. Ia juga menyinggung krisis tunggakan Salah Mosaddek, serta mengungkap perkembangan terbaru terkait perusahaan sepak bola.

Shobeir mengatakan dalam pernyataan radionya: "Apakah tawaran resmi telah sampai ke klub Zamalek dari Shabab Al Ahli untuk mengontrak Juan Bezerra? Tidak, tidak ada tawaran sama sekali yang sampai, dan hingga saat ini klub maupun pemain belum menerima tawaran resmi apa pun. Apakah ada minat dari klub Teluk terhadap pemain ini? Kami mendengarnya sebagaimana kami mendengar adanya minat terhadap nama-nama lain."

Ia menambahkan: "Akan saya sampaikan sebuah kejutan, Zamalek tidak keberatan melepas Bezerra jika tawaran yang sesuai datang, sebab klub tidak bergantung pada pemain mana pun. Jika ada tawaran senilai 6 atau 7 juta dolar, maka ia akan diizinkan untuk pergi."

Jurnalis Ahmed Shobeir melanjutkan: "Saat ini, Bezerra dan agennya telah menerima seluruh hak mereka, sehingga tidak ada yang menjadi perhatiannya selain keteraturan dalam mengikuti latihan bersama tim."

Krisis tunggakan Salah Mosaddek

Shobeir berbicara tentang krisis Zamalek dengan Salah Mosaddek, menegaskan bahwa keterlambatan klub dalam melunasi hak pemain menyebabkan krisis menjadi berlipat ganda.

Ia berkata: "Krisis Zamalek dengan Salah Mosaddek terkait dengan jumlah 400 ribu dolar, dan itulah jumlah yang menjadi hak pemain pada awalnya, tetapi karena keterlambatan pembayaran, tuntutan meningkat menjadi 800 ribu dolar, yang menjadi salah satu penyebab klub terkena sanksi larangan pendaftaran pemain."

Ia menambahkan: "Zamalek mencapai kesepakatan dengan Salah Mosaddek, dan pemain sudah benar-benar menerima 400 ribu dolar, dengan ketentuan ia akan menerima sisa haknya pada akhir bulan Juli. Namun setelah klub tidak memenuhi pelunasan cicilan yang tersisa pada waktu yang ditentukan, krisis pun meningkat."

Jurnalis Ahmed Shobeir menjelaskan: "Manajemen Zamalek menghubungi Salah Mosaddek dan memintanya untuk menunda penerimaan jumlah yang tersisa karena kondisi keuangan sulit yang tengah dialami klub."

Ia menutup pembicaraannya mengenai krisis ini dengan berkata: "Salah Mosaddek benar-benar menolak gagasan penundaan, dan memberi tahu para pejabat Zamalek bahwa ia tidak akan menunggu bahkan setengah jam pun, menuntut untuk menerima haknya secara penuh, serta menegaskan bahwa ia akan mengajukan pengaduan baru jika tidak menerima uangnya, yang membuat manajemen Zamalek dituntut untuk segera menuntaskan masalah ini."

Nasib perusahaan sepak bola di Zamalek

Mengenai topik perusahaan sepak bola, Shobeir menegaskan bahwa proyek tersebut tidak dibatalkan, tetapi tengah mengalami pembekuan sementara. Ia berkata: "Banyak yang bertanya tentang perusahaan sepak bola di Zamalek, dan kenyataannya proyek itu dibekukan untuk saat ini, tetapi tidak dibatalkan, dan tidak akan dibatalkan, mungkin sedikit tertunda hingga tertata dengan cara yang sesuai."

Ia menambahkan: "Sangat penting bahwa porsi terbesar berada di tangan klub Zamalek, sekalipun dengan persentase 51% berbanding 49%. Ada entitas-entitas di Mesir yang tidak untuk dijual atau dibeli, dan tidak pantas membicarakan penjualan Al Ahly atau Zamalek. Bisa dibicarakan tentang kemitraan atau adanya persentase penguasa bagi klub, tetapi tidak masuk akal jika krisis keuangan berubah menjadi pembicaraan tentang penjualan klub-klub ini, karena mereka merupakan bagian dari sejarah sepak bola Mesir."