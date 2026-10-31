Shiloh 't Zand memberi Feyenoord pukulan telak pada Sabtu malam, justru di De Kuip. Gelandang yang dipinjamkan klub Rotterdam itu ke Fortuna Sittard mencetak gol penyama kedudukan 1-1 pada menit ke-86. Seusai pertandingan, ia mengatakan di depan kamera ESPN bahwa gol telat itu baginya hampir terasa seperti gol kemenangan.

"Ya, saya rasa begitu," jawab 't Zand ketika ditanya apakah golnya terasa seperti kemenangan. "Kalau melihat jalannya pertandingan secara keseluruhan, tentu ada saat-saat ketika keadaan menjadi sulit. Jadi, bisa mencetak gol pada menit ke-86 sungguh luar biasa."

Bagi 't Zand, mencetak gol melawan Feyenoord di De Kuip bukan pengalaman baru. Gelandang itu sebelumnya pernah mencetak gol di Rotterdam saat membela Heracles Almelo. Ia pun menikmati gol keduanya di Eredivisie melawan klub asalnya. "Tentu rasanya menyenangkan. Saya anak Zuid, dan bisa mencetak gol di De Kuip melawan Feyenoord sungguh terasa menyenangkan."

Gelandang berusia 23 tahun itu mengakui bahwa pertandingan melawan Feyenoord memberinya motivasi tambahan. "Saya rasa tentu ada sedikit semangat ekstra, tetapi saya ingin memberikan seratus persen di setiap pertandingan dan menjadi pemain penting bagi tim. Tentu menyenangkan karena hari ini saya berhasil melakukannya."

Menurut 't Zand, Fortuna meraih satu poin terutama berkat cara tim asuhan Danny Buijs bertahan. "Kalau melihat jalannya pertandingan secara keseluruhan, kami bertahan rapat sebagai tim dan tidak mudah bagi mereka untuk menembus kami," jelasnya.

Tim asal Limburg itu berusaha mengarahkan serangan Feyenoord ke sisi lapangan dan menciptakan ancaman melalui serangan balik. "Kami selalu berusaha membuat lawan menyerang lewat sisi lapangan. Kalau mereka hanya menciptakan sedikit peluang atau hampir tidak menciptakan apa-apa dari sana, sulit untuk mencetak gol melawan kami. Saya juga rasa kami bisa berbahaya lewat serangan balik, dan hari ini kami menunjukkannya beberapa kali."

Sebelum pertandingan, pelatih Feyenoord Giovanni van Bronckhorst berbicara positif tentang perkembangan 't Zand, yang mendapatkan waktu bermain di Fortuna seperti yang ia cari di Rotterdam. "Saya datang ke Fortuna untuk mendapatkan waktu bermain dan menunjukkan kemampuan saya. Tahun lalu saya mendapat waktu bermain bersama Jong Feyenoord. Tentu menyenangkan karena sekarang saya mendapat kesempatan di Eredivisie dari Fortuna dan pelatih."

Yang paling mencolok adalah cara 't Zand merayakan gol penyama kedudukannya. Pemain pinjaman Feyenoord itu meluapkan kegembiraannya dan melakukan selebrasi dengan meluncur di atas lutut. Sebagian pemain memilih tidak merayakan gol demi menghormati klub asalnya, tetapi 't Zand tidak melihat alasan untuk melakukan hal yang sama. "Saya bermain untuk Fortuna dan saya mencetak gol untuk Fortuna. Jadi, saya merayakannya untuk Fortuna."