Shayne Elian Jay Pattynama Bersedia Diproses Jadi WNI & Bela Timnas Indonesia

Pemain keturunan yang berminat untuk membela timnas Indonesia sudah dipastikan bertambah. Setelah Jordi Amat dan Sandy Walsh, kali ini nama baru yang akan menjadi pilar timnas Merah-Putih adalah Shayne Elian Jay Pattynama.

Pemain tersebut masih berusia muda, yakni 23 tahun. Ia berkarier di Norwegia bersama Viking FK, dan memainkan posisi sebagai bek sayap. Kepastian bahwa Shayne mau membela timnas Indonesia disampaikan oleh Hasani Abdulgani.

"Shayne Pattynama pemain asal Belanda, sekarang bermain di klub Viking FK [Liga 1 Norwegia]. Ayahnya lahir di Semarang. Pattynama sudah mengirim surat pernyataan bersedia bermain untuk timnas, serta dokumen pendukung lainnya. Welcome to the board," tulis Hasani lewat Instagram pribadinya, Selasa, 22 Februari.

Sebelumnya PSSI coba mengejar Kevin Diks yang juga berposisi sebagai bek sayap, serta Mees Hilgers yang bermain sebagai bek tengah. Kedua pemain tersebut ingin dinaturalisasi setelah Shin Tae-yong memberikan rekomendasi. Sayangnya, keluarga dari kedua pemain tersebut menolak.

Lalu pilihan sempat berpaling pada pemain yang bermain sebagai gelandang tengah dan membela AZ Alkmaar, Tijjani Reijnders. Tidak berlama-lama, pemain berusia 23 tahun yang sedang moncer di klubnya itu menuturkan bahwa ia belum bisa menerima pinangan dari PSSI saat ini, alias menolak membela timnas Indonesia.

Hasani Abdulgani sebagai anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI yang ditugaskan menjalankan proyek naturalisasi pemain keturunan ini menyatakan bahwa masih ada beberapa pemain keturunan lainnya, namun belum bisa ia sebutkan. Dengan adanya Shayne, maka sudah ada tiga pemain dari empat nama yang diusahakan dinaturalisasi.