Sharqi tentang laga melawan Maroko: Jangan khawatir... Kita akan bertempur!

Ryan Sharqi, bintang tim nasional Prancis, melontarkan pernyataan yang sangat tajam mengenai laga yang dinanti-nantikan melawan Maroko di perempat final Piala Dunia, dan berjanji akan menjalani “perang” sesungguhnya melawan Singa Atlas, Kamis mendatang, di Stadion Boston.

Dalam pernyataannya setelah kemenangan Prancis atas Paraguay (1-0) di babak 16 besar, Sharqi menegaskan bahwa Les Bleus akan memanfaatkan lima hari ke depan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental sebagai persiapan menghadapi pertarungan yang dinantikan, sambil berkata: “Kami akan memanfaatkan periode ini untuk mengistirahatkan pikiran dan tubuh, dan setelah itu jangan khawatir, kami akan pergi berperang.”

Meskipun sibuk dengan pertandingan melawan Paraguay, pemain Prancis itu memuji performa yang ditunjukkan timnas Maroko, sambil menegaskan: “Saya tidak menonton pertandingan mereka karena kesibukan kami, tetapi kami tahu mereka adalah tim yang bagus dan memiliki banyak kualitas.”

Pertandingan penentu ini akan digelar Kamis mendatang, di mana kedua tim akan berjuang untuk mengamankan tempat di babak semifinal.