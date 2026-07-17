Shaqueel van Persie membuat para pemain dengan gaji tinggi terpaksa duduk di bangku cadangan di Feyenoord

Shaqueel van Persie akan menjadi starter pada Jumat siang bersama Feyenoord, yang akan menjalani laga persahabatan melawan Sporting Charleroi pukul 13.30. Penyerang berusia sembilan belas tahun itu dipilih sebagai sayap kanan, menggeser Calvin Stengs, yang pekan ini telah diberi tahu bahwa ia tidak lagi memiliki masa depan di De Kuip.

Luka Ivanusec, yang sama seperti Stengs merupakan pemain dengan gaji tinggi, juga harus puas duduk di bangku cadangan. Gaoussou Diarra, yang didatangkan dengan biaya jutaan, juga berada di sana.

Giovanni van Bronckhorst memilih Liam Bossin sebagai kiper untuk menghadapi tim Belgia yang sedang terpuruk ini. Tjark Ernst belum bergabung di Varkenoord pada hari Jumat. Kiper muda Mannou Berger dan Ismail Ka turut serta sebagai cadangan.

Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Thijs Kraaijeveld, dan Mika Mármol membentuk barisan pertahanan. Yang terakhir disebutkan bermain sebagai bek kiri.

Di lini tengah, Gio memilih Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline, dan Luciano Valente untuk laga uji coba ketiga berturut-turut. Gjivai Zechiël dan Sem Steijn diperkirakan akan turun setelah jeda.

Di lini depan, Van Persie, Nacho Ferri, dan Gonçalo Borges diharapkan mencetak gol. Pertandingan ini dapat disaksikan secara eksklusif di Feyenoord ONE.

Susunan Pemain Feyenoord: Bossin; Read, St. Juste, Kraaijeveld, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Valente; Van Persie, Ferri, Borges.

Pemain cadangan Feyenoord: Berger, Ka; Lotomba, Deijl, Ahmedhodzic, Kasanwirjo, Wessels; Zechiël, Van den Elshout, Steijn; Stengs, Sliti, Tengstedt, Ivanusec, Diarra, Zinhagel.