Shaqueel van Persie masuk sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol sundulan yang indah untuk membawa Feyenoord meraih kemenangan

Feyenoord menang 3-1 atas Club Brugge pada Sabtu sore. Gol-gol dari Shaqueel van Persie, Mika Mármol, dan Tobias van den Elshout membuat 15.000 pendukung di De Kuip bersorak gembira.

Di kubu Feyenoord, penyerang bernilai jutaan Nacho Ferri langsung diturunkan sebagai starter. Mármol, pemain baru asal Spanyol lainnya, untuk pertama kalinya duduk di bangku cadangan. Lawan dari Brugge menurunkan dua pemain asal Belanda sejak awal, yaitu bek kiri Bjorn Meijer dan gelandang Ludovit Reis.

Sudah pada menit ketujuh, Feyenoord nyaris mencetak gol pembuka. Dari tendangan sudut yang bagus dari Charles Vanhoutte, sundulan Jeremiah St. Juste membentur mistar gawang.

Setelah seperempat jam, Feyenoord kembali membentur tiang gawang. Gonçalo Borges menerima umpan matang dari Calvin Stengs, namun saat berhadapan satu lawan satu dengan Argus Vanden Driessche, tendangannya membentur tiang. Beberapa menit kemudian, Vanhoutte kembali membentur tiang gawang dengan tendangan dari jarak yang cukup jauh.

Setelah jeda minum, Club tampil sedikit lebih baik. Nicolò Tresoldi gagal membawa tim tamu unggul, dan Ferri pun juga membuang peluang sebelum babak pertama berakhir.

Setelah jeda, Giovanni van Bronckhorst melakukan sejumlah perubahan signifikan. Club mengganti seluruh susunan pemainnya, dan hal itu langsung membuahkan gol. Christos Tzolis, mantan pemain FC Twente, mencetak gol indah pada menit ke-52 untuk mengubah skor menjadi 0-1.

Pada gol balasan tersebut, pemain pengganti Mats Deijl sebenarnya bisa berbuat lebih banyak. Seperti yang terjadi beberapa kali musim lalu, ia memberikan ruang yang terlalu luas kepada pemain sayap asal Yunani itu untuk melepaskan tendangan.

Setelah satu jam pertandingan, Van Persie masuk menggantikan Borges. Pemain berbakat ini hanya membutuhkan tiga menit untuk menyundul bola hasil tendangan sudut yang bagus dari Sem Steijn hingga membentur mistar gawang: 1-1.

Steijn kemudian kembali menunjukkan kemampuannya dengan memberikan umpan matang kepada Mármol. Bek berkaki kiri itu menyundul bola melewati Nordin Jackers yang tak berdaya: 2-1.

Gol penutup dicetak oleh pemain binaan akademi Tobias van den Elshout, yang berhasil mengecoh Jackers dengan tendangan melengkung: 3-1.

Susunan Pemain Feyenoord (babak pertama): Wellenreuther; Read, St. Juste, Kraaijeveld, Lotomba; Vanhoutte, Targhalline, Valente; Stengs, Ferri, Borges.

Susunan pemain Feyenoord (babak kedua): Wellenreuther; Deijl, Ahmedhodzic, Mármol, Wessels; Van den Elshout, Zechiel, Steijn; Borges (61' Van Persie), Tengstedt, Diarra.