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Shaqueel van Persie memiliki perasaan campur aduk setelah Feyenoord kalah 0-1 dari FC Porto. Di satu sisi, ia puas dengan debutnya sebagai starter dan permainan tim. Di sisi lain, ia kecewa Feyenoord kembali pulang dengan tangan hampa. Meski begitu, Van Persie merasakan kepercayaan diri tim menjelang laga melawan Ajax dalam De Klassieker pada Minggu.

Nacho Ferri selalu menjadi pilihan utama pelatih Giovanni van Bronckhorst di posisi penyerang tengah musim ini, tetapi pada Selasa giliran Van Persie yang tampil. Penyerang berusia 20 tahun itu bermain selama 66 menit, meski ia tidak benar-benar mampu memberi pengaruh pada permainan Feyenoord.

“Ya, saya bangga dengan debut saya, tetapi saya menyayangkan hasilnya,” kata Van Persie kepada Noa Vahle di Ziggo Sport. “Menurut saya, kami bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Saya pikir kami bermain cukup baik sebagai tim dan memiliki sejumlah peluang. Pada akhirnya, saya tetap bangga dengan debut saya sebagai starter.”

“Saya sudah cukup lama berada di sini, tetapi karena cedera-cedera yang saya alami, saya belum bisa menjalani debut sebagai starter sebelumnya,” jelas Van Persie. “Bisa melakukannya sekarang tentu menyenangkan. Saya ingin mendapat lebih banyak menit bermain.”

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Untuk itu, Van Persie menyadari ia harus semakin bugar. “Saya merasa semakin bugar setiap pekan, dan itu yang terpenting bagi saya. Target saya adalah rutin bermain 90 menit. Saat ini saya berada di jalur yang tepat.”

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“Menurut saya sendiri, saya tidak bermain terlalu baik. Saya cukup kritis terhadap diri sendiri,” ujar Van Persie saat menilai penampilannya melawan Porto. “Dalam hal pergerakan, saya benar-benar berusaha mencari ruang, tetapi terkadang memang tidak berhasil. Rekan-rekan saya berusaha, saya pun berusaha mencari ruang. Bersama-sama kami berusaha melakukan yang terbaik. Hari ini, itu belum berhasil.”

Setelah kekalahan dari Porto, Feyenoord harus segera mengalihkan fokus karena De Klassieker melawan Ajax sudah menanti pada Minggu. Menurut Van Persie, timnya menyambut pertandingan itu dengan perasaan positif, antara lain karena permainan Feyenoord kembali menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

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“Saya pikir hari ini merupakan langkah yang baik menuju hari Minggu karena itu pertandingan yang sangat penting. Saya merasakan bahwa tim siap menghadapinya. Kami akan memberikan segalanya pada Minggu.”

“Semangat tim sedang bagus, semua orang siap menghadapi hari Minggu,” lanjutnya. “Jika kami memenangi De Klassieker, itu akan banyak menebus hasil dalam beberapa pekan terakhir. Itulah yang kami incar.”

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Di depan kamera NOS , Van Persie bahkan memberikan prediksi. “Saya pikir kami akan mengalahkan mereka pada Minggu,” kata sang penyerang.