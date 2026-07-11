Shaqueel van Persie kembali masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk pertandingan Feyenoord untuk pertama kalinya sejak pemecatan ayahnya

Shaqueel van Persie berpeluang mencatatkan menit bermain pertamanya di musim 2026/27 pada Sabtu nanti. Penyerang berbakat ini akan memulai pertandingan dari bangku cadangan, di belakang Nacho Ferri—pemain yang didatangkan dengan harga jutaan—yang akan menjalani debut tidak resmi bersama Feyenoord saat menghadapi Club Brugge di De Kuip.

Kapten Timon Wellenreuther akan menjadi penjaga gawang Feyenoord pada Sabtu sore. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Thijs Kraaijeveld, dan Jordan Lotomba akan membentuk barisan pertahanan asuhan Giovanni van Bronckhorst.

Di lini tengah, Gio kembali memilih Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline, dan Luciano Valente. Di lini depan, Calvin Stengs, Ferri, dan Gonçalo Borges diharapkan mencetak gol untuk tim asal Rotterdam ini.

Van Persie junior kembali masuk dalam skuad pertandingan Feyenoord, untuk pertama kalinya sejak pemecatan ayahnya, Robin. Penyerang berusia sembilan belas tahun ini masih absen saat melawan FC Dordrecht, namun tetap berharap bisa menembus tim utama di De Kuip.

Pertandingan persahabatan antara Feyenoord dan Club Brugge dapat disaksikan mulai pukul 12.00 dengan biaya tertentu di Feyenoord ONE. Siapa pun yang membuat akun di situs web klub papan atas Belgia tersebut dapat menonton pertandingan ini secara gratis.

Susunan pemain Feyenoord: Wellenreuther; Read, St. Juste, Kraaijeveld, Lotomba; Vanhoutte, Targhalline, Valente; Stengs, Ferri, Borges.

Pemain cadangan Feyenoord: Bossin, Berger; Deijl, Ahmedhodzic, Kasanwirjo, Mármol, Plug, Wessels; Zechiël, Hadidi, Van den Elshout, Steijn; Diarra, Tengstedt, Van Persie, Sliti, dan Ivanusec.