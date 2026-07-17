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Shaqueel van PersieImago
Wessel Antes

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Shaqueel van Persie akan bermain dengan seragam yang pasti akan disukai ayahnya, Robin

Feyenoord
S. van Persie
R. van Persie

Feyenoord telah meluncurkan seragam tandang baru untuk musim 2026/27 pada Jumat pagi. Tim asal Rotterdam ini akan memainkan pertandingan tandang mereka musim depan dengan seragam berwarna biru muda.

Seragam tandang baru ini terinspirasi dari musim sukses 2001/02, di mana Feyenoord di bawah kepemimpinan Bert van Marwijk berhasil menjuarai Piala UEFA.

Dengan demikian, Shaqueel van Persie akan mengenakan seragam yang terinspirasi dari masa-masa ketika ayahnya, Robin, meletakkan dasar bagi kariernya yang sangat sukses.

Seragam tandang baru ini diproduksi oleh sponsor pakaian Castore. Celana pendeknya berwarna putih dan kaus kakinya juga berwarna biru muda.

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