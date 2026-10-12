Petenis Spanyol Carlos Alcaraz harus mengucapkan selamat tinggal pada turnamen Shanghai Masters di babak kedua, setelah kalah dari petenis Belgia Zizou Bergs dengan dua set tanpa balas, dalam kejutan besar yang mengakhiri perjalanan unggulan Spanyol itu lebih cepat dari perkiraan, sekaligus memberi lawannya kesempatan membalas kekalahan yang baru dideritanya sepekan sebelumnya.

Bergs, yang menempati peringkat 39 dunia, memastikan kemenangan dengan skor 7-5 dan 7-6, memanfaatkan kestabilan penampilannya di momen-momen krusial, sementara Alcaraz kesulitan karena banyaknya kesalahan dan ketidakmampuannya menerapkan ritme permainan seperti biasa, hingga akhirnya meninggalkan turnamen tanpa menampilkan level terbaiknya.

Dampak tersingkirnya Alcaraz tidak berhenti pada kekalahan di Shanghai saja, sebab hasil tersebut turut menentukan perebutan posisi puncak peringkat dunia ATP pada akhir tahun, yang kini menjadi milik petenis Jerman Alexander Zverev.

Pertemuan ini menjadi babak baru dari persaingan kedua pemain, setelah keduanya bertemu di babak 16 besar turnamen Tokyo sepekan sebelumnya, ketika Alcaraz keluar sebagai pemenang dalam perjalanannya meraih gelar. Namun kali ini Bergs tampil dengan wajah berbeda dan berhasil membalikkan keadaan.

Memastikan set pertama

Pertandingan dimulai dengan ritme yang berimbang, kedua pemain sama-sama kesulitan menuntaskan gim servis mereka, dan beberapa gim berlangsung cukup lama tanpa seorang pun mampu mencetak break lebih awal.

Titik perubahan datang pada gim ke-11, ketika Bergs memanfaatkan peluangnya untuk unggul, sebelum Alcaraz kesulitan menyesuaikan diri dengan jalannya permainan dan kondisi bola. Ia mengungkapkan rasa frustrasinya dengan berkata: "Saya tidak bisa bermain dengan naluri. Saya tidak bisa bermain seperti ini."

Meski petenis Spanyol itu sempat menyelamatkan dua set point, pemain Belgia tersebut terus menekan hingga menuntaskan set pertama dengan skor 7-5, menempatkan lawannya di bawah tekanan tambahan.

Alcaraz berupaya bangkit

Pada set kedua, Bergs tetap menjaga konsentrasinya, meski pertandingan terhenti sekitar 9 menit setelah ia masuk ke ruang ganti, sebelum kembali ke lapangan dengan ritme yang sama.

Alcaraz mengalami penurunan efektivitas dan banyak melakukan kesalahan yang tidak perlu, mencapai 21 kesalahan berbanding 7 pukulan sukses, sementara lawannya menjaga keseimbangan permainan dan tidak memberinya peluang mudah untuk bangkit.

Ketika set itu mencapai kedudukan 5-5, Bergs mendapatkan peluang break dan berhasil memanfaatkannya, sehingga menempatkan Alcaraz dalam ujian berat. Namun petenis Spanyol itu membalas dengan mematahkan servis lawannya pada gim berikutnya, dan memaksa laga berlanjut ke tie-break.

Pada momen krusial tersebut, Bergs kembali mengambil inisiatif dan unggul dalam tie-break hingga memastikan set itu dengan skor 7-6, meraih kemenangan berharga dan melangkah ke babak berikutnya, di mana ia menunggu pemenang antara petenis Amerika Tommy Paul dan petenis Prancis Valentin Vacherot.