Kehidupan pribadi penyanyi Kolombia, Shakira, kembali menjadi sorotan di Spanyol setelah kabar tentang kemungkinan hubungannya dengan Serge Ibaka, mantan pemain basket Real Madrid berkebangsaan Kongo-Spanyol, menjadi berita utama, di tengah laporan yang menyebut adanya pertemuan berulang antara keduanya selama beberapa bulan terakhir, meski sumber-sumber dekat menegaskan bahwa mereka hanya berteman.

Program "El Gordo y la Flaca" dari jaringan televisi Amerika "Univision" mengungkap bahwa Shakira menunjukkan ketertarikan kepada Ibaka, sembari menyebutkan bahwa pasangan tersebut berusaha menjaga pertemuan mereka jauh dari sorotan, dalam upaya untuk saling mengenal secara bertahap sebelum kabar tentang kemungkinan hubungan mereka tersebar.

Keduanya bertemu di Madrid, dan kehadiran mereka juga bersamaan di ibu kota Prancis selama ajang Paris Fashion Week, hal yang semakin memperkuat spekulasi mengenai sifat hubungan di antara mereka.

Jurnalis Aurelio Manzano menghubungi sumber-sumber dekat penyanyi asal Kolombia tersebut, yang memastikan bahwa pertemuan itu memang terjadi, namun mereka menekankan bahwa kedua pihak menganggap diri mereka hanya sebagai teman.

Kabar ini muncul setelah Shakira berpisah dari Gerard Pique, mantan bintang Barcelona, pada Juni 2022, sebuah hubungan yang mendapat perhatian luas dari media, sebelum perpisahan itu berubah menjadi topik yang terus berulang dalam pemberitaan tentang kehidupan pribadi kedua belah pihak.

Pada waktu yang sama, Shakira terus melanjutkan aktivitas seninya, setelah meraih kesuksesan di Madrid melalui rangkaian pertunjukan yang berlangsung selama 16 hari, sebagai bagian dari tur promosi album barunya. Sementara itu, Ibaka, yang sebelumnya bermain untuk Real Madrid di cabang basket, masih tanpa klub setelah kontraknya dengan klub Spanyol itu berakhir pada penghujung musim 2024-2025.

Meski rumor terus bergulir, baik Shakira maupun Ibaka belum mengumumkan secara resmi adanya hubungan romantis di antara mereka, sehingga sifat hubungan keduanya tetap menjadi bahan spekulasi sambil menanti penjelasan dari kedua pihak.