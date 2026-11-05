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FC Sevilla vs. Deportivo Alaves: Waktu kick-off

LaLiga - Pekan 12 6 Nov 2026 - 15.00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

FC Sevilla menjamu Deportivo Alavés di Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla, dalam laga LaLiga. Kedua tim berada dalam situasi berbeda dan mengalami perkembangan yang bertolak belakang dalam beberapa pekan terakhir.

Sevilla menempati peringkat keenam klasemen, tetapi performa mereka naik turun. Kekalahan telak 1-3 dari Getafe pada laga terakhir meredupkan suasana di sekitar klub, setelah kemenangan atas Osasuna dan Sporting Hortaleza sempat membangkitkan optimisme.

Tim asuhan Luis Garcia belakangan menunjukkan kerapuhan di lini pertahanan. Kekalahan 1-4 dari Real Madrid serta hasil imbang 3-3 melawan Levante memperlihatkan bahwa Sevilla bisa menyia-nyiakan pertandingan ketika konsentrasi menurun.

Sementara itu, Alavés bertandang ke Sevilla sebagai penghuni peringkat ke-11 klasemen dan tengah melalui masa sulit. Kekalahan telak 1-6 dari FC Barcelona pada pertandingan terakhir menjadi pukulan berat bagi tim asuhan Quique Sanchez Flores, yang gagal meraih satu pun kemenangan dalam lima laga LaLiga terakhir.

Meski demikian, Alavés bukan lawan yang boleh diremehkan Sevilla. Tim asal Basque itu mampu membuat pertandingan berlangsung ketat, seperti yang mereka tunjukkan saat bermain imbang tanpa gol melawan Athletic Bilbao dan 1-1 melawan Málaga.

Berikut seluruh informasi siaran bagi Anda yang ingin menyaksikan pertandingan ini secara langsung.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada FC Sevilla dan Deportivo Alaves?

Sevilla memasuki pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima laga kompetitif terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-3 dari Getafe di LaLiga. Sebelumnya, mereka juga harus menelan kekalahan 1-4 dari Real Madrid, sementara kemenangan 2-0 atas Osasuna dan kemenangan atas Sporting Hortaleza di ajang piala menjadi hasil positif di tengah periode tersebut. Secara keseluruhan, Sevilla mencetak sembilan gol dan kebobolan 12 kali dalam lima pertandingan itu.

Alavés belum meraih kemenangan dalam lima laga LaLiga terakhir, dengan catatan nol kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-6 dari FC Barcelona. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 melawan Málaga dan kalah 1-2 dari Celta Vigo. Dalam periode tersebut, Alavés mencetak empat gol dan kebobolan 11 kali.

FC Sevilla vs. Deportivo Alaves: Susunan pemain

FC Sevilla vs. Deportivo Alaves: Performa

FC Sevilla vs. Deportivo Alaves: Rekor pertemuan

FC Sevilla vs. Deportivo Alaves: Klasemen