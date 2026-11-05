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LaLiga
team-logoSevilla
Estadio R. Sanchez Pizjuan
team-logoDeportivo Alaves
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Sevilla FC vs Deportivo Alaves hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan secara langsung di TV dan live streaming?

Sevilla vs Deportivo Alaves
Sevilla
Deportivo Alaves
LaLiga

Di La Liga, Sevilla FC menghadapi Deportivo Alaves. Namun, siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan live streaming hari ini?

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FC Sevilla vs. Deportivo Alaves: Waktu kick-off

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LaLiga - Pekan 12
Estadio R. Sanchez Pizjuan

FC Sevilla menjamu Deportivo Alavés di Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla, dalam laga LaLiga. Kedua tim berada dalam situasi berbeda dan mengalami perkembangan yang bertolak belakang dalam beberapa pekan terakhir.

Sevilla menempati peringkat keenam klasemen, tetapi performa mereka naik turun. Kekalahan telak 1-3 dari Getafe pada laga terakhir meredupkan suasana di sekitar klub, setelah kemenangan atas Osasuna dan Sporting Hortaleza sempat membangkitkan optimisme.

Tim asuhan Luis Garcia belakangan menunjukkan kerapuhan di lini pertahanan. Kekalahan 1-4 dari Real Madrid serta hasil imbang 3-3 melawan Levante memperlihatkan bahwa Sevilla bisa menyia-nyiakan pertandingan ketika konsentrasi menurun.

Sementara itu, Alavés bertandang ke Sevilla sebagai penghuni peringkat ke-11 klasemen dan tengah melalui masa sulit. Kekalahan telak 1-6 dari FC Barcelona pada pertandingan terakhir menjadi pukulan berat bagi tim asuhan Quique Sanchez Flores, yang gagal meraih satu pun kemenangan dalam lima laga LaLiga terakhir.

Meski demikian, Alavés bukan lawan yang boleh diremehkan Sevilla. Tim asal Basque itu mampu membuat pertandingan berlangsung ketat, seperti yang mereka tunjukkan saat bermain imbang tanpa gol melawan Athletic Bilbao dan 1-1 melawan Málaga.

Berikut seluruh informasi siaran bagi Anda yang ingin menyaksikan pertandingan ini secara langsung.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada FC Sevilla dan Deportivo Alaves?

Sevilla memasuki pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima laga kompetitif terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-3 dari Getafe di LaLiga. Sebelumnya, mereka juga harus menelan kekalahan 1-4 dari Real Madrid, sementara kemenangan 2-0 atas Osasuna dan kemenangan atas Sporting Hortaleza di ajang piala menjadi hasil positif di tengah periode tersebut. Secara keseluruhan, Sevilla mencetak sembilan gol dan kebobolan 12 kali dalam lima pertandingan itu.

Alavés belum meraih kemenangan dalam lima laga LaLiga terakhir, dengan catatan nol kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-6 dari FC Barcelona. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 melawan Málaga dan kalah 1-2 dari Celta Vigo. Dalam periode tersebut, Alavés mencetak empat gol dan kebobolan 11 kali.

SEV

SEV - Performa

LEV
S3-3
RMA
K4-1
OSA
M2-0
SHO
M0-3
GET
K3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
ALA

ALA - Performa

ATH
S0-0
ATM
K1-2
CEL
K2-1
MAL
S1-1
BAR
K6-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

FC Sevilla vs. Deportivo Alaves: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Sevilla vs Deportivo Alaves

4-4-2
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Formasi
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
5-3-2
O. VlachodimosO. VlachodimosA. CastrinA. CastrinG. SuazoG. SuazoJ. IglesiasJ. IglesiasK. SalasK. SalasF. CorreiaF. CorreiaL. AgoumeL. AgoumeY. FofanaY. FofanaC. EjukeC. EjukeL. StassinL. Stassinteam-logoR. UreA. SiveraA. SiveraN. ValentiniN. Valentiniteam-logoV. KoskiA. PerezA. PerezN. TenagliaN. TenagliaA. RebbachA. RebbachP. IbanezP. IbanezA. BlancoA. BlancoD. SuarezD. SuarezL. BoyeL. BoyeA. MartinezA. Martinez
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
4-4-2
Sevilla

Susunan Pemain Utama

Deportivo Alaves

Manajer

  • L. Garcia
  • Q. Sanchez Flores

FC Sevilla vs. Deportivo Alaves: Performa

SEV

SEV - Performa

LEV
S3-3
RMA
K4-1
OSA
M2-0
SHO
M0-3
GET
K3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
ALA

ALA - Performa

ATH
S0-0
ATM
K1-2
CEL
K2-1
MAL
S1-1
BAR
K6-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

FC Sevilla vs. Deportivo Alaves: Rekor pertemuan

Head to Head

SevillaSeriDeportivo Alaves
1
2
2
LaLiga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FT
Copa del Rey
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
FT
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Sevilla badge
Sevilla
SEV
2
FT
LaLiga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FT
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
FT
5Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

FC Sevilla vs. Deportivo Alaves: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
1110014612+3430
M
K
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
11911228+1428
M
M
M
M
M
3
Real MadridReal MadridRMA
119022810+1827
M
M
M
M
K
4
Real BetisReal BetisBET
117221815+323
M
S
K
M
S
5
Real SociedadReal SociedadRSO
116142020019
K
M
M
M
M
6
SevillaSevillaSEV
115241719-217
K
M
K
S
K
7
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
104331410+415
M
M
K
S
S
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
113531514+114
M
K
S
K
S
9
VillarrealVillarrealVIL
113351515012
K
M
S
K
M
10
Celta VigoCelta VigoCEL
112631010012
K
S
M
S
M
11
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
113351517-212
K
S
K
K
S
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
103341520-512
M
K
S
S
M
13
GetafeGetafeGET
11335816-812
M
K
S
K
M
14
EspanyolEspanyolESP
113261314-111
M
K
K
S
K
15
OsasunaOsasunaOSA
113261122-1111
K
K
M
K
S
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
113261529-1411
K
M
K
S
K
17
ElcheElcheELC
112451418-410
K
M
S
S
M
18
LevanteLevanteLEV
112451621-510
K
K
M
S
S
19
ValenciaValenciaVAL
11236817-99
M
K
S
S
K
20
MalagaMalagaMAL
11056821-135
K
S
K
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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