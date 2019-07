Liga 1 2019: Seto Nurdiantoro Tak Ingin Mundur Saat PSS Sleman Terpuruk

Seto merasa terharu dengan dukungan yang diberikan suporter melalui koreografi dan spanduk.

LIPUTAN AURELIUS BALAKOSA DARI SLEMAN

Arsitek PSS Sleman Seto Nurdiantoro menegaskan tidak akan mundur dari jabatan pelatih di saat Super Elang Jawa terpuruk. Hal itu diungkapkan Seto setelah tim besutannya bermain imbang 2-2 melawan Barito Putera di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (27/7) sore WIB.

Meski menuai hasil mengecewakan dalam tiga pertandingan terakhir, suporter PSS di tribune utara memperlihatkan koreografi dukungan bertuliskan 'SETO'. Mata sang pelatih terlihat berkaca-kaca, dan memberikan lambaian kepada suporter. Bentangan spanduk seperti 'We Believe, Coach' dan 'In Seto We Trust' juga muncul di tribune.

“Sebelumnya saya pernah bilang kemungkinan akan mundur. Alasannya karena saya mencintai tim ini, dan ingin tim ini tetap eksis. Kenapa saya katakan itu? Karena saya tidak ingin mundur di saat tim ini sedang terpuruk,” tutur Seto.

“Saat ini PSS berada di peringkat kesepuluh, artinya, tim masih bisa dibenahi. Dari sisi permainan sebetulnya tidak terlalu mengecewakan. Harapannya, kami tetap solid apapun yang terjadi.

“Saya sangat terharu, dan beribu-ribu terima kasih [atas dukungan suporter]. Saya mencintai tim ini, suporter. Menurut saya ini luar biasa. Tapi apapun nanti keputusan saya, saya ingin tim ini tetap eksis. Saya mohon maaf tidak bisa memberikan sore ini.”

Walau begitu, Seto tetap mensyukuri hasil imbang. Menurut Seto, pertandingan berjalan menarik sejak menit pertama. Dia menilai motivasi pemain untuk meraih kemenangan terlihat dalam pertandingan ini. Seto selanjutnya berkonsentrasi menyiapkan tim menghadapi tiga laga tandang berturut yang diawali di kandang Madura United, Rabu (31/7).

“Mungkin pemain masih belum bisa move on dari pertandingan sebelumnya. Tapi poin satu tetap kami syukuri. Barito tampil bagus dan disiplin. Ketinggalan dua gol, mereka kembali bisa menyamakan skor. Pertahanan mereka sangat kompak, kami kesusahan membongkarnya,” ulas Seto.

“Kami selanjutnya ada tiga pertandingan tandang, dan waktunya memang mepet. Artinya tidak banyak waktu untuk recovery. Apalagi rencananya kami akan ke Madura memakai bus. Itu yang menjadi pemikiran saya,” ucap Seto.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Sementara winger Irkham Zahrul Mila mengatakan, pertandingan melawan Barito Putera sangat ketat. Permainan berimbang, dan masing-masing ingin memetik kemenangan dengan permainan menyerang.

“Hasil belum memihak kami. Pemain sudah menunjukkan kerja keras dan perjuangan selama 90 menit, tapi hasil maksimal imbang. Terima kasih kepada suporter yang selalu mendukung tim,” ucap Mila. (gk-18)

SIMAK JUGA: BERITA LIGA 1 2019!