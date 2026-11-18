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Satu pertanyaan memantik antusiasme pendukung Trabzonspor dalam beberapa jam terakhir: apakah bintang Brasil Richarlison akan menjadi rekan setim Mohamed Salah di klub Turki tersebut? Transfer yang pada musim panas terlihat jauh dari jangkauan kini mulai terbuka, dan Tottenham akhirnya membuka pintu.

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Trabzonspor sudah memulai persiapan lebih awal untuk bursa transfer musim dingin dengan menempatkan penyerang asal Brasil milik Tottenham Hotspur, Richarlison, di puncak daftar prioritas guna memperkuat lini serang. Manajemen klub ingin membangun tim yang tangguh dan mampu bersaing ketat sepanjang paruh kedua musim.

Menurut laporan situs Turki 61saat, Richarlison kembali masuk radar Trabzonspor setelah sempat diminati klub pada awal musim ini. Namun, negosiasi kala itu terhenti karena tingginya tuntutan finansial dari pihak Tottenham.

Situs tersebut menegaskan bahwa pemain asal Brasil itu telah benar-benar kehilangan tempat di skuad Tottenham dan tidak lagi masuk dalam rencana jangka panjang staf pelatih. Karena itu, manajemen klub London tersebut memutuskan untuk mengizinkannya pergi pada Januari mendatang, sehingga transfer ini kini lebih dekat dari sebelumnya.

Mengutip laporan media Inggris, manajemen Tottenham telah meminta agen Richarlison untuk mencarikan klub baru baginya pada musim dingin. Ini menjadi isyarat jelas bahwa hubungan kedua pihak sudah menemui jalan buntu dan bertahan di London bukan lagi pilihan bagi sang pemain.

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Pada awal musim, Tottenham sempat mematok harga sekitar 20 juta euro untuk melepas penyerang Brasil tersebut. Kini, mereka melunak dan menurunkan banderolnya menjadi 10 hingga 15 juta euro, demi memuluskan kepergiannya sekaligus meraup keuntungan finansial sebelum kontraknya habis.

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Di sisi lain, Trabzonspor berupaya keras mencapai kesepakatan dengan Tottenham terkait nilai transfer. Pada saat yang sama, mereka juga berusaha meyakinkan sang pemain untuk bergabung dengan proyek olahraga klub, dengan menjanjikan bahwa ia akan menjadi bintang utama tim dan mendapat kesempatan tampil reguler sebagai starter.

Manajemen Trabzonspor bahkan sudah menjalin kontak dengan petinggi Tottenham, sekaligus menggelar pembicaraan paralel dengan agen Richarlison untuk mengetahui tuntutan finansial dan syarat pribadinya. Langkah ini diambil demi menuntaskan urusan lebih awal sebelum klub-klub lain ikut dalam persaingan.

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Meski begitu, kendala terbesar sejauh ini terletak pada nilai transfer. Trabzonspor tidak ingin membayar lebih dari 10 juta euro, terlebih kontrak sang pemain berakhir pada akhir musim ini, yang berarti ia bisa didapatkan secara gratis dalam beberapa bulan lagi.

Sebaliknya, Tottenham bersikukuh pada pendiriannya dan meminta harga lebih tinggi, meski menyadari bahwa sang pemain sudah tidak masuk hitungan dan tidak mendapat menit bermain. Richarlison hanya tampil pada laga pertama musim ini sebelum dicoret dari skuad.

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Richarlison kini berusia 29 tahun dan juga berkeinginan meninggalkan Tottenham demi mengembalikan performanya serta mendapatkan menit bermain secara reguler. Sikap ini sejalan dengan keinginan Trabzonspor.

Klub Turki tersebut memandang kontrak sang pemain yang akan segera habis serta tersingkirnya ia dari skuad Tottenham sebagai faktor positif yang bisa membantu mereka menuntaskan transfer dengan harga yang wajar pada Januari mendatang, tanpa harus terlibat perang penawaran besar-besaran.

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Kendati demikian, Trabzonspor tidak sendirian dalam perburuan ini. Sejumlah klub Inggris dan Brasil juga menunjukkan minat untuk merekrut Richarlison, sehingga persaingan berpotensi semakin ketat dalam beberapa waktu ke depan.