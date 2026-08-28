Seperti dilaporkan Sky, baik Galatasaray dan Rafael Leao maupun juara Turki itu dan AC Milan telah mencapai kesepakatan mengenai transfer pemain Portugal tersebut ke Istanbul. Hanya detail-detail akhir yang masih harus dibereskan sebelum transfer itu bisa diumumkan secara resmi.

Leao disebut akan menandatangani kontrak empat tahun hingga 2030 bersama Galatasaray dan menerima gaji pokok sebesar sepuluh juta euro bersih per tahun. Pembayaran bonus akan ditambahkan di luar itu. Pada Sabtu, Leao akan terbang ke Istanbul untuk menuntaskan kepindahan tersebut, demikian menurut Sky.

Milan akan menerima untuk Leao, yang sudah menyatakan keinginannya pindah secara terbuka pada akhir Mei dan tidak memainkan peran dalam rencana pelatih baru Ruben Amorim, sekitar 43 juta euro sebagai biaya transfer. Dengan pembayaran bonus, jumlah itu menurut Sky masih bisa naik hingga 45 juta euro, selain itu Milan juga disebut telah mengamankan klausul penjualan kembali sebesar 20 persen.

Apakah Galatasaray pernah membayar lebih mahal untuk seorang pemain dibandingkan untuk Rafael Leao?

Leao akan menjadi rekrutan termahal kedua dalam sejarah Galatasaray, karena hanya untuk Victor Osimhen klub Turki itu membayar lebih mahal, yakni 75 juta euro. Dalam perburuan pemain 27 tahun itu, Gala kabarnya antara lain mendapat persaingan dari rival sekota Fenerbahce, dan belakangan Aston Villa disebut ingin menyela. Menurut Sky, Leao pada akhirnya tidak bisa mencapai kesepakatan dengan peserta Liga Champions asal Inggris tersebut.

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Kontrak Leao di Milan sejatinya masih berlaku hingga 2028. Pemain ofensif itu telah bermain untuk Rossoneri sejak 2019, dan mencetak 80 gol dalam 291 pertandingan kompetitif. Pencapaian terbesarnya adalah menjuarai Liga Italia pada 2022, yang juga sangat dibantu oleh kontribusi besar Leao.

Di Istanbul, pemain timnas Portugal itu akan menjadi pesaing baru yang punya nama besar bagi Leroy Sane. Pemain timnas Jerman itu, yang datang dari Bayern Munchen pada 2025, sejauh ini belum mampu memenuhi ekspektasi tinggi di Galatasaray dan dikritik atas penampilannya dalam hasil imbang mengecewakan 2-2 melawan tim promosi Corum pada awal musim baru. Dalam kemenangan 4-0 di markas Erzurumspor pada pekan kedua, Sane kemudian hanya menjadi pemain pengganti.