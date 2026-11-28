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Pelatih Deportivo Antonio Hidalgo bersiap menghadapi mantan klubnya, Barcelona, dalam laga istimewa dengan Zakaria Eddahchouri kembali ke skuadnya. Menghadapi tim asuhan Hansi Flick yang produktif mencetak gol, alumnus La Masia itu yakin setiap tim memiliki kelemahan dan memperkirakan atmosfer pertandingan di Riazor akan berlangsung sengit.

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Hidalgo bersiap menghadapi Barcelona dalam laga istimewa

Hidalgo berbicara kepada media di tempat latihan Abegondo pagi ini saat timnya merampungkan persiapan untuk menjamu Barcelona . Pelatih asal Catalunya itu mendapat kabar baik terkait kondisi pemain setelah Eddahchouri kembali berlatih penuh bersama tim menjelang pertandingan.

Pertandingan mendatang memiliki makna pribadi yang mendalam bagi Hidalgo. Sebelum menjadi pelatih, ia menghabiskan hampir satu dekade mengasah kemampuannya di akademi La Masia milik Barcelona yang tersohor, sejak usia 12 hingga 21 tahun.

Meski memiliki ikatan dengan tim tamu, Hidalgo sepenuhnya fokus memastikan Deportivo memberikan perlawanan sengit di kandang. Ia yakin setiap pertandingan harus diperjuangkan dan mengingatkan bahwa atmosfer di Riazor memberikan tekanan besar kepada tim tamu.

Deportivo berencana memanfaatkan kelemahan Barcelona

Hidalgo menyadari besarnya tantangan yang menanti, tetapi tetap yakin para pemainnya bisa menyulitkan lawan. Ia memastikan Eddahchouri siap menjalankan perannya dalam rencana taktik tim.

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“Ia sudah berlatih bersama kami sepanjang pekan dan siap masuk skuad,” kata Hidalgo mengenai kesiapan Eddahchouri, seperti dikutip Marca.

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“Setiap tim memiliki titik lemah. Seperti yang kami lakukan setiap pekan, kami berusaha menjelaskan kepada para pemain di mana kami pikir kami bisa menyulitkan mereka. Kami juga harus menjelaskan kekuatan lawan, di mana mereka bisa menyulitkan kami, melatih cara menghadapinya, lalu berharap lebih banyak hal yang kami persiapkan terjadi daripada yang mereka persiapkan.”

Bertahan di divisi teratas tetap menjadi satu-satunya prioritas

Deportivo menghadapi pertandingan ini dengan kesadaran penuh akan ancaman serangan tim asuhan Flick. Barcelona mencetak rata-rata lebih dari tiga gol per pertandingan, sehingga sangat sulit dibendung. Meski kunjungan tim besar ke Riazor mengundang antusiasme, Hidalgo tidak ingin skuadnya melupakan target utama mereka musim ini. Ia menegaskan kembali bahwa bertahan di divisi teratas adalah satu-satunya tujuan klub asal Galicia tersebut.

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“Kami harus tetap berpikir jernih dan tahu bahwa tujuan utama kami adalah bertahan di divisi ini,” pungkas Hidalgo. “Itulah target yang kami tetapkan pada awal tahun dan itulah yang harus terus kami perjuangkan.”

Ujian di Riazor menanti tim asuhan Flick

Perhatian kini beralih ke lapangan saat Deportivo berupaya menerapkan hasil persiapan mereka selama sepekan di Riazor. Apa pun hasilnya melawan tim asuhan Flick yang produktif mencetak gol, pertandingan ini menjadi langkah penting lainnya dalam perjuangan Deportivo untuk bertahan di divisi teratas. Hidalgo berharap persiapan timnya dan dukungan penonton tuan rumah dapat menghasilkan penampilan yang berkesan.