Kiki Sanchez Flores, pelatih Alaves, mengambil tanggung jawab atas kekalahan telak yang diderita timnya dari Barcelona dengan skor 6-1 di Stadion Camp Nou, sembari mengungkapkan kekecewaannya terhadap penampilan tim dan meminta kritik ditujukan kepadanya alih-alih kepada para pemainnya.

Pelatih Alaves itu berbicara mengenai kekalahan timnya dari Barcelona di Liga Spanyol, menegaskan bahwa lawan memanfaatkan kesalahan-kesalahan defensif dan memaksakan gaya bermain mereka ke dalam pertandingan, di tengah tidak adanya ketegasan dan efektivitas dari para pemainnya.

Sanchez Flores berkata tentang kekalahan tersebut: "Saya punya perasaan bahwa setiap serangan Barcelona akan berakhir dengan gol, dan itulah yang benar-benar terjadi. Kami tidak cukup kuat atau cukup tegas. Saya minta maaf, dan sebagai pelatih saya menerima kekalahan ini, serta lebih dari kapan pun saya berdiri di samping para pemain saya."

Ia menambahkan sambil berbicara tentang penampilan Barcelona: "Ketika Anda membayangkan pertandingan melawan Barcelona, Anda memang mengharapkan pertandingan seperti ini. Kami membukakan pintu untuk mereka dan mempermudah urusan mereka. Kami kekurangan ketegasan dan efektivitas menyerang, dan kami tidak cukup membahayakan mereka. Kami mendapatkan beberapa peluang ketika skor 2-0, dan nyaris mencetak gol, tetapi dua gol lainnya menentukan hasil pertandingan."

Pelatih Alaves itu menjelaskan bahwa Barcelona memaksakan iramanya ke dalam laga, dengan mengatakan: "Mereka memainkan pertandingan dengan cara yang mereka inginkan, menguasai jalannya laga, dan setiap kali mereka menyerang, mereka mencetak gol. Kami meninggalkan lapangan dengan kecewa, dan saya ingin kritik ditujukan kepada pelatih, bukan kepada para pemain saya."

Sanchez Flores menyinggung dampak psikologis dari kekalahan ini, sembari menegaskan perlunya segera melewatinya dan memperbaiki kesalahan, dengan menambahkan: "Ini meninggalkan bekas, dan kami harus menyadari bahwa kami bisa tampil lebih baik, tetapi situasi ini bersifat sementara. Kami tidak bisa terus memikirkan apa yang telah terjadi, melainkan kami harus menutup lembaran ini, mengenali kesalahan-kesalahan kami, dan berupaya memperbaikinya."

Di penutup pernyataannya, sang pelatih membela keinginan para pemainnya, menjelaskan bahwa mereka berusaha mempersempit ruang meskipun dalam kondisi kelelahan, dan ia berkata: "Kami tidak kekurangan keinginan atau niat, tetapi kami melakukan kesalahan. Dan jika tidak ada semangat, maka pelatih harus meninjau ulang hal itu."