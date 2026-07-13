Setiap langkah menuju final menyimpan jebakan baru... 10 rintangan yang menghalangi Spanyol untuk mengalahkan Prancis

Tim nasional Spanyol kini hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai final Piala Dunia, namun ini bukanlah pertandingan biasa, melainkan ujian taktis, fisik, dan mental melawan tim nasional Prancis yang merupakan yang terkuat dalam beberapa tahun terakhir.

Tim asuhan Didier Deschamps ini mencapai semifinal tanpa sekali pun kalah, memimpin turnamen dalam hal serangan, dan memiliki deretan pemain yang mampu menentukan hasil pertandingan dalam sekejap, bahkan jika lawan tampak lebih unggul.

Bagi Spanyol, mencapai final tidak akan tercapai hanya dengan menguasai bola atau menampilkan permainan indah yang biasa mereka tunjukkan selama turnamen ini, melainkan membutuhkan melewati sepuluh tahap berturut-turut, yang masing-masing memiliki tantangannya sendiri.

Beberapa di antaranya menuntut penguasaan bola, beberapa lainnya membutuhkan kesabaran dan disiplin pertahanan, sementara di ujung perjalanan ini menanti ujian terberat, yaitu menghentikan Kylian Mbappé, demikian dilaporkan surat kabar Spanyol “Marca”.

Tahap Pertama.. Menyerang Sayap Sebelum Menembus Lini Belakang

Awal pertandingan mungkin tampak kurang rumit dibandingkan tahap-tahap lainnya, namun ini merupakan titik awal yang sesungguhnya dari pertandingan. Spanyol menyadari bahwa salah satu celah utama untuk menembus pertahanan terletak di sayap, di mana bek sayap Prancis tampaknya tidak sekuat dua bek tengahnya.

Luca Deny beberapa kali kesulitan saat mendapat tekanan langsung, dan Prancis sering mengandalkan dukungan sayap untuk meringankan beban pertahanannya. Di sisi lain, Jules Koundé akan menghadapi tantangan yang sangat berat melawan Lamine Yamal, yang membuat bek Barcelona itu memilih untuk tidak terlalu fokus pada duel satu lawan satu, sambil menegaskan bahwa Spanyol memiliki lebih dari satu pemain yang mampu membuat perbedaan.

Jika Lamine Yamal dan Niko Williams berhasil memaksa kedua bek sayap Prancis untuk terus mundur, Spanyol mungkin akan menemukan cara untuk memaksakan ritme permainannya sejak menit-menit awal.

Fase Kedua.. Pertarungan Penguasaan Bola

Meskipun Prancis tidak mengalami kesulitan saat bermain tanpa penguasaan bola, mereka tidak suka mengejar bola dalam waktu lama, dan di sinilah kekuatan utama tim nasional Spanyol terlihat.

Tim “La Roja” memimpin turnamen ini dalam hal persentase penguasaan bola, dengan rata-rata 60%, dan juga termasuk salah satu tim tercepat dalam merebut kembali bola setelah kehilangannya. Luis de la Fuente mengandalkan kuartet gelandang yang terdiri dari Rodri, Pedri, Fabián Ruiz, dan Dani Olmo untuk mengubah lini tengah menjadi wilayah dominasi Spanyol sepenuhnya.

Semakin lama Spanyol menguasai bola di setengah lapangan Prancis, semakin berkurang kemampuan tim Prancis untuk memanfaatkan kecepatan mereka dalam serangan balik—skenario yang ingin dipaksakan oleh Spanyol sepanjang pertandingan.

Tahap Ketiga.. Dilarang Kehilangan Bola

Jika penguasaan bola adalah senjata utama Spanyol, maka pemanfaatan yang tepat akan menjadi faktor terpenting.

Tidak ada tim di turnamen ini yang memanfaatkan serangan balik secepat yang dilakukan Prancis. Begitu merebut kembali bola, Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, atau Désiré Doué hanya membutuhkan tiga umpan untuk mencapai gawang lawan.

Oleh karena itu, Spanyol tidak hanya dituntut untuk menguasai bola, tetapi juga harus menghindari kehilangan bola di area berbahaya, karena kesalahan sekecil apa pun dapat berubah menjadi gol dalam hitungan detik.

De la Fuente terus menekankan sepanjang turnamen ini pentingnya mencapai keseimbangan antara keberanian dan disiplin, sebuah prinsip yang tampaknya lebih penting dari sebelumnya saat menghadapi tim yang mahir mengakhiri pertandingan melalui serangan balik.

Babak Keempat.. Menembus Pertahanan Prancis

Bahkan mencapai gawang Prancis pun bukanlah tugas yang mudah. William Saliba dan Dayot Upamecano merupakan salah satu duet bek tengah terkuat di turnamen ini, berkat perpaduan antara kekuatan fisik, kecepatan, serta kemampuan dalam mengantisipasi bola-bola udara dan duel satu lawan satu.

Duo ini memberi Prancis kebebasan untuk bertahan di area belakang tanpa takut terhadap umpan-umpan panjang atau serangan balik di belakang pertahanan, sekaligus memungkinkan anggota tim lainnya untuk fokus pada transisi serangan.

Keunggulan Prancis tidak hanya terbatas pada pertahanan di dalam kotak penalti saja, karena Ibrahima Konaté menegaskan bahwa kekuatan tim Prancis dimulai segera setelah kehilangan bola, sambil menyoroti bahwa tekanan balik yang diterapkan tim ini tidak mendapat apresiasi yang semestinya, meskipun hal itu merupakan salah satu rahasia kesuksesannya.

Fase Kelima.. Memantau Laboratorium Oulissi

Mbappé mungkin mencuri perhatian, tetapi otak di balik sebagian besar serangan Prancis adalah Michael Oulissi.

Pemain Bayern Munich ini bergerak dengan sangat leluasa di antara lini, terus-menerus bertukar posisi, serta memiliki visi yang luar biasa dan kemampuan hebat dalam mengirimkan umpan-umpan menentukan pada saat yang tepat.

Oulissi memimpin daftar pencipta gol di turnamen ini, sekaligus menjadi salah satu pemain yang paling sering menciptakan peluang, dan hanya membutuhkan satu sentuhan untuk mengubah ritme pertandingan secara total.

Perbandingan yang dibuat Thierry Henry antara umpan-umpan panjangnya dengan umpan-umpan legenda sepak bola Amerika Tom Brady hanyalah cerminan dari ketepatan luar biasa yang dimiliki gelandang Prancis ini.

Menutup ruang di depan Oulissi akan membuat Prancis kehilangan salah satu kunci serangan terpentingnya.

Babak Keenam.. Dembélé.. Bintang yang Tenang

Jauh dari sorotan yang dicuri oleh Mbappé, Ousmane Dembélé menampilkan salah satu penampilan terbaiknya sepanjang karier. Ia mencetak lima gol, memberikan umpan-umpan kunci yang berpengaruh, dan menjadi elemen tetap dalam hampir setiap serangan Prancis.

Pemain Paris Saint-Germain ini dikenal karena pergerakannya yang tak terduga, kemampuannya mengubah kecepatan dalam sekejap, serta fleksibilitas perannya antara mengatur serangan dan menyelesaikan peluang.

Orang Prancis menjulukinya “kapten yang diam”, karena ia memimpin tim di lapangan lebih melalui penampilannya daripada kata-katanya. Mengurangi ancamannya akan menjadi hal yang tak kalah pentingnya dibandingkan mengawasi Mbappé.

Babak Ketujuh.. Kekaisaran Serangan

Angka-angka tersebut dengan jelas menunjukkan seberapa besar kekuatan Prancis. Timnas Prancis melaju ke semifinal setelah mencetak 16 gol, yang merupakan jumlah gol terbanyak di turnamen ini, serta melampaui angka 100 tembakan ke gawang.

Hal ini tidak hanya terbatas pada banyaknya upaya, tetapi juga pada efisiensinya, karena tim Prancis mencetak sekitar 15% dari total tembakan mereka, sebuah rasio yang mencerminkan kualitas solusi serangan yang dimiliki tim.

Angka-angka ini menegaskan bahwa Prancis tidak perlu menciptakan puluhan peluang untuk mencetak gol, melainkan cukup memanfaatkan peluang yang tepat.

Babak Kedelapan.. Fokus Hingga Detik Terakhir

Salah satu keunggulan paling berbahaya dari timnas Prancis adalah mereka tidak perlu menguasai jalannya pertandingan untuk menang. Tim ini bisa saja melewati periode panjang tanpa menguasai bola, lalu merebut bola dan melancarkan serangan tunggal yang berakhir dengan gol.

Mbappé, Oliisi, atau Dembélé, mampu mengubah hasil pertandingan dalam hitungan detik, sehingga menjaga konsentrasi selama 90 menit menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar.

Didier Deschamps telah berulang kali menegaskan bahwa dominasi bukanlah soal penguasaan bola, melainkan kemampuan untuk memaksakan kehendak terhadap lawan, bahkan jika lawan menguasai bola sebagian besar waktu. Filosofi ini menjadi salah satu ujian terbesar bagi tim nasional Spanyol.

Babak Kesembilan.. Kecepatan Mematikan

Jika Prancis memiliki senjata yang ditakuti semua lawan, itu adalah kecepatan. Kylian Mbappé mencatatkan kecepatan tertinggi di turnamen ini, yaitu 37,6 kilometer per jam, namun ia bukan satu-satunya yang mampu mengubah serangan apa pun menjadi lari yang tak terhentikan.

Dembélé, Oliasi, Doué, dan bahkan Mano Kone saat maju dari belakang, memberikan Prancis kemampuan luar biasa untuk melesat di ruang terbuka.

Oleh karena itu, duo bek Spanyol, Aymeric Laporte dan Pau Coparce, harus menampilkan salah satu penampilan terbaik mereka, sambil mempertahankan posisi yang sempurna untuk mencegah Prancis memanfaatkan ruang di belakang barisan pertahanan.

Babak Kesepuluh.. Pertandingan Puncak yang Menyandang Nama Mbappé

Setelah melewati semua ujian sebelumnya, tantangan terbesar masih menanti. Kylian Mbappé memasuki babak semifinal sebagai pemuncak daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia, berbagi posisi teratas dengan Lionel Messi, dan sedang menjalani salah satu periode terbaik dalam karier internasionalnya.

Ia tak lagi perlu terlalu sering menyentuh bola untuk membuat perbedaan; satu kali sprint, satu tendangan, atau satu momen kreatif saja sudah cukup baginya untuk mengubah nasib pertandingan sepenuhnya.

Kapten Prancis ini juga menyadari besarnya tanggung jawab yang diembannya, menegaskan bahwa ia dituntut untuk memimpin tim, tidak hanya secara teknis, tetapi juga secara moral, mengingat ia adalah pemain tim nasional yang paling berpengalaman di ajang Piala Dunia.

Spanyol mungkin berhasil menguasai bola, memaksakan ritme permainannya, membatasi ancaman dari Oulès dan Dembélé, serta menembus pertahanan Prancis, namun semua itu tidak akan cukup jika mereka tidak menemukan cara untuk menghentikan Mbappé.

Dengan demikian, pertandingan semifinal ini tampak seperti perjalanan melintasi rangkaian puncak gunung. Setiap tahap menghadirkan ujian yang berbeda, dan setiap keberhasilan mengarah pada tantangan yang lebih berat. Jika Spanyol berhasil melewati sembilan tahap pertama, mereka akan berhadapan dengan puncak terakhir, di mana pemain paling berbahaya di turnamen ini berdiri, dan di mana tiket ke final Piala Dunia bisa ditentukan hanya dengan satu tendangan saja.