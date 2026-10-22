Al Ahly mengeluarkan pernyataan resmi hari Kamis ini, yang di dalamnya diumumkan penjatuhan sanksi kepada para pemain tim utama, menyusul hasil imbang melawan El Qanah.

Al Ahly lolos dari kekalahan menghadapi El Qanah, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya kemarin Rabu, di Liga Utama Mesir, ketika mereka tertinggal hingga menit ke-90+3, sebelum pemain Maroko Achraf Dari mencetak gol penyeimbang 3/3.





Al Ahly menyatakan dalam pernyataan resmi hari ini: "Kapten Wael Gomaa, direktur sepak bola, memutuskan menjatuhkan sanksi denda berlipat ganda kepada para pemain setelah pertandingan kemarin".



Pernyataan itu menambahkan: "Wael Gomaa menggelar sesi panjang bersama tim pagi ini dengan dihadiri pelatih kepala Hossein Amotta, dan meluruskan persoalan terkait tampilnya banyak pemain jauh dari level teknis dan fisik mereka karena sebab-sebab yang tidak diketahui".

Pernyataan itu ditutup dengan: "Wael Gomaa menegaskan bahwa periode mendatang tidak menoleransi kelalaian dari elemen mana pun, dan setiap individu harus mengevaluasi diri sendiri atas apa yang ia berikan, serta bahwa Al Ahly tidak akan bergantung pada pemain mana pun".







