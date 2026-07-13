Beberapa jam setelah pengumuman resmi pemecatan Babi Thiaw, Idrissa Gaye akhirnya angkat bicara mengenai keputusan mendadak tersebut.

Federasi Sepak Bola Senegal mengumumkan pada Minggu pagi pemecatan Babi Thiaw, pelatih kepala tim nasional Senegal, menyusul tersingkirnya tim tersebut dari babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Melalui akun Instagram-nya, gelandang Everton tersebut menyampaikan pesan yang menyentuh kepada mantan pelatihnya di tim nasional.

Pemain veteran Senegal itu menulis dalam bahasa Arab: “Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah.”

Kemudian ia melanjutkan pesannya dalam bahasa Prancis: "Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah... Terima kasih dari lubuk hatiku yang paling dalam, Babi Thiaw."

Dukungan ini muncul di tengah krisis yang melanda sepak bola Senegal. Setelah tim nasional Senegal tersingkir di babak 32 besar oleh Belgia pada Piala Dunia 2026, dan diikuti oleh kontroversi besar-besaran di balik layar, Federasi Sepak Bola Senegal memutuskan untuk memulai proses pemecatan Babi Thiaw beserta seluruh staf teknisnya.

Keputusan ini menandai dimulainya babak baru dalam sejarah tim nasional “Singa Teranga”.