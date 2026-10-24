Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, yang menangani Al Hilal, telah menempuh separuh perjalanan menuju pencapaian baru bersama sang raksasa, setelah membawa timnya meraih kemenangan dramatis atas Al Qadsiah dengan skor 3-2, dalam duel yang mempertemukan kedua tim pada Jumat malam dalam ajang pekan kesebelas Liga Roshn Saudi untuk Profesional.

Tiga poin bukanlah satu-satunya keuntungan yang diraih Al Hilal dalam duel sulit ini, karena kemenangan tersebut membawa angka mencolok bagi pelatih Italia tersebut, yang terus memperkuat rekornya bersama tim sejak mengemban tanggung jawab, bersamaan dengan memanasnya persaingan menuju puncak klasemen liga.

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Dengan kemenangan ini, Inzaghi mencapai kemenangan ke-50 bersama Al Hilal di berbagai kompetisi domestik dan kontinental, selama 66 pertandingan yang ia jalani sebagai pemimpin tim teknis, hingga mendekati batas angka seratus dalam jumlah kemenangan, setelah menempuh separuh perjalanan menuju angka tersebut.

Selama 66 pertandingan itu, pelatih Italia tersebut mengalami kekalahan dalam 3 kesempatan, sementara 12 laga berakhir imbang, sesuai dengan angka-angka dalam rekornya bersama Al Hilal, dalam capaian yang mencerminkan besarnya jumlah kemenangan yang ia raih selama periodenya bersama tim.

Jumlah kemenangan Inzaghi sebenarnya bisa meningkat menjadi 51 kemenangan, seandainya lolosnya atas Al Ahli di semifinal edisi lalu Piala Pelayan Dua Tanah Suci dihitung, tetapi laga tersebut ditentukan lewat adu penalti dengan skor 5-4, sehingga tidak termasuk dalam kemenangan yang diraih dalam waktu normal pertandingan.

Di level klasemen liga, kemenangan tersebut memberi Al Hilal puncak Liga Roshn Saudi setelah menambah koleksi poinnya menjadi 27 poin, meski masih memiliki satu pertandingan tunda, sehingga tim terus melaju dalam perlombaan persaingan, sementara Inzaghi perlahan mendekati titik kemenangan ke-100, dalam tantangan baru yang ia upayakan untuk dicapai bersama sang raksasa.