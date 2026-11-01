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Jude Bellingham kian mengukir namanya dalam sejarah Real Madrid setelah mencapai tonggak pribadi yang mengesankan pada Minggu. Bintang lini tengah itu mencetak gol untuk membantu tim asuhan Jose Mourinho meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Racing Santander, sementara mereka terus mengejar para rival di puncak klasemen La Liga.

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Bellingham ukir sejarah baru di Spanyol

Bellingham menjadi pemain Inggris pertama dalam sejarah yang mencetak 50 gol untuk Real Madrid. Mantan pemain Borussia Dortmund itu mencapai angka tersebut saat Madrid meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Racing Santander pada Minggu sore, semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu rekrutan paling berpengaruh dalam era modern klub.

Pemain berusia 23 tahun itu memasuki pertandingan dengan tekad kembali menunjukkan ketajamannya setelah gagal mencetak gol dalam tujuh laga, sebuah periode yang jarang ia alami. Ia mengakhiri paceklik tersebut dengan mencetak gol kedua Madrid, setelah penalti awal Kylian Mbappe menentukan arah permainan bagi tim tamu. Gol itu memastikan Bellingham tetap menjadi pemain Inggris tersubur yang pernah mengenakan seragam putih Real Madrid.

Setelah melampaui catatan sosok legendaris seperti David Beckham dan Laurie Cunningham, yang masing-masing mengakhiri masa bermain mereka di ibu kota Spanyol dengan 20 gol, Bellingham kini berada di level tersendiri. Dengan mencetak gol ke-50 untuk Real Madrid pada penampilannya yang ke-154 di semua kompetisi, ia juga mengukir namanya dalam sejarah klub sebagai pemain ke-50 yang mencapai angka tersebut.

Para pemain muda bersinar di bawah Mourinho

Meski pencapaian bersejarah Bellingham menjadi sorotan, ia bukan satu-satunya pemain muda yang tampil mengesankan dalam kemenangan meyakinkan itu. Yan Diomande mencetak gol ketiga yang spektakuler menjelang jeda lewat tembakan jarak jauh pada menit ke-36, yang praktis memastikan hasil pertandingan.

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Kontribusi itu menjadi yang kelima bagi Diomande pada musim ini, terdiri dari tiga gol dan dua assist. Catatan tersebut menempatkannya di peringkat kedua di antara seluruh pemain remaja di lima liga top Eropa musim ini, hanya di belakang Lamine Yamal dari Barcelona, yang memimpin dengan catatan luar biasa berupa 17 kontribusi gol.

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Stabilitas pertahanan dan perubahan taktik

Setelah awal musim yang lambat, ketika ia gagal mencetak gol sepanjang Agustus dan September dalam delapan pertandingan, Diomande berhasil membalikkan performanya. Pemain sayap muda itu belakangan tampil sangat tajam, dengan empat gol dan tiga assist hanya dalam enam penampilan terakhirnya di semua kompetisi. Gol terbarunya juga membuat ia masuk dalam kelompok elite yang hanya beranggotakan enam pemain yang mencetak lebih dari satu gol dari luar kotak penalti di La Liga musim ini.

Kemenangan ini juga menandai kembalinya Trent Alexander-Arnold ke susunan pemain inti. Pemain timnas Inggris itu tampil sebagai starter untuk pertama kalinya sejak pertengahan September, setelah menepi menyusul kemenangan 3-2 atas Elche.

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Persaingan gelar La Liga

Hasil ini menjaga Real Madrid tetap dalam perburuan gelar di tengah persaingan tiga tim yang kian ketat di papan atas. Dengan Madrid, Atletico Madrid, dan pemuncak klasemen Barcelona hanya terpaut tiga poin, setiap gol dan poin menjadi sangat penting saat musim memasuki fase krusial.

Real Madrid akan segera mengalihkan fokus ke laga Eropa melawan AEK Athens pada Rabu, sebelum menuntaskan jadwal mereka menjelang jeda internasional dengan bertandang ke markas Valencia pada Sabtu.