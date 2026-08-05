Bintang baru dari klub Al Ahli Arab Saudi dikabarkan mendekati kepergian dari tim, pada periode bursa transfer musim panas saat ini, menuju Liga Primer Inggris, menyusul pelatih asal Jerman Matthias Jaissle.

Jaissle sebelumnya telah mengajukan pengunduran dirinya dari kursi kepelatihan Al Ahli, pada Kamis lalu, untuk menukangi klub Inggris Newcastle United, pada musim mendatang, menggantikan pelatih sebelumnya Eddie Howe.

Jurnalis tepercaya Sacha Tavolieri mengungkap bintang baru yang mungkin akan meninggalkan Al Ahli menuju Liga Primer pada musim mendatang, yaitu bek asal Brasil Roger Ibañez.

Tavolieri mengatakan, dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa Ibañez menghentikan negosiasi perpanjangan kontraknya yang akan berakhir bersama Al Ahli pada akhir musim mendatang, setelah adanya ketertarikan dari beberapa klub Liga Primer Inggris untuk mendapatkan jasanya.

Ketertarikan tersebut secara khusus datang dari klub Aston Villa, yang telah mulai menjalin komunikasi dengan perwakilan bek asal Brasil itu, namun tanpa mengajukan tawaran resmi apa pun hingga saat ini.

Nama Ibañez sebelumnya sudah dikaitkan dengan beberapa klub Liga Primer Inggris, ketika ia masih menjadi pemain di skuad Roma Italia, tetapi ia lebih memilih pindah ke Al Ahli pada musim panas 2023.

Sejak saat itu, pemain berusia 27 tahun tersebut menjadi salah satu elemen terpenting di klub Arab Saudi tersebut, dan berkontribusi secara jelas dalam meraih gelar Liga Champions Asia Elite untuk dua musim beruntun, serta Piala Super Arab Saudi setelah absen selama 9 tahun.