Seorang bintang baru klub Al Ahli Arab Saudi mendekati kepindahan dari tim, pada bursa transfer musim panas saat ini, menuju Liga Primer Inggris, menyusul pelatih asal Jerman Matthias Jaissle.

Jaissle telah mengajukan pengunduran dirinya dari kursi pelatih Al Ahli, pada Kamis lalu, untuk menangani klub Newcastle United Inggris, pada musim mendatang, menggantikan pelatih sebelumnya Eddie Howe.

Jurnalis tepercaya Sacha Tavolieri mengungkap bintang baru yang mungkin hengkang dari Al Ahli menuju Liga Primer pada musim mendatang, yaitu bek asal Brasil Roger Ibanez.

Tavolieri mengatakan, dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa Ibanez menghentikan negosiasi perpanjangan kontraknya yang akan berakhir bersama Al Ahli pada akhir musim mendatang, setelah adanya ketertarikan sejumlah klub Liga Primer Inggris untuk mendapatkan jasanya.

Ketertarikan itu datang secara khusus dari klub Aston Villa, yang telah mulai menjalin komunikasi dengan perwakilan bek asal Brasil tersebut, namun tanpa mengajukan tawaran resmi apa pun hingga saat ini.

Nama Ibanez sebelumnya sudah dikaitkan dengan sejumlah klub Liga Inggris, ketika ia masih menjadi pemain di skuad Roma Italia, namun ia lebih memilih pindah ke Al Ahli pada musim panas 2023.

Sejak saat itu, pemain berusia 27 tahun ini menjadi salah satu elemen terpenting di klub Arab Saudi tersebut, dan berkontribusi secara jelas dalam keberhasilan meraih gelar Liga Champions Asia Elite selama dua musim beruntun, serta Piala Super Arab Saudi setelah absen selama 9 tahun.