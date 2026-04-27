Setelah Xavi Simons mundur, tiba-tiba muncul opsi menarik bagi tim nasional Belanda

Xavi Simons absen di Piala Dunia akibat cedera lutut parah, sehingga pelatih timnas Ronald Koeman harus mencari alternatif. Leo Driessen menyarankan pelatih Oranje tersebut untuk mempertimbangkan seorang pemain yang sedang menjalani musim yang gemilang di Inggris.

''Kamu juga bisa mendatangkan pemain lain dari Inggris. Jika memang sedang mencari penyerang: Zian Flemming'', kata Driessen saat menyoroti penyerang Burnley itu pada Senin di acara Voetbalpraat ESPN.

''Dia mencetak gol lagi. Dan dia bugar serta kuat. Jika ada satu pemain yang absen, saya pasti akan mempertimbangkan pemain ini,'' kata komentator dan analis tersebut sebagai saran gratis kepada Koeman menjelang Piala Dunia.

Driessen juga melaporkan bahwa Flemming telah mencetak sepuluh gol di Premier League musim ini, meskipun sebenarnya hanya sembilan gol dalam 25 pertandingan. ''Dan itu di klub yang terdegradasi,'' tambahnya dengan cepat.

Kenneth Perez ikut campur dalam diskusi. “Jika orang-orang mengusulkan Bryan Linssen, tentu saja hal yang sama bisa dilakukan untuk Flemming.” Presenter Vincent Schildkamp mencatat bahwa seruan untuk Linssen lebih bersifat bercanda.

''Kamu butuh penyerang. Dan Zian Flemming memang pemain yang lincah,'' Willem Vissers mengerti mengapa Driessen memilih pemain asal Amsterdam itu. ''Dia agak menghilang dari sorotan. Dia menyelamatkan Fortuna Sittard dari degradasi dengan cara ajaib, menahan bola dari gawang dengan sundulan saat melawan NEC.''

''Dia bermain beberapa tahun di Millwall. Jadi, dia memang agak tersingkir dari sorotan. Itu bahkan bukan di divisi teratas Inggris. Sekarang promosi bersama Burnley, ya, tapi kembali di papan bawah. Sepuluh gol itu sangat impresif, tapi di tim yang selalu bermain defensif. Sangat berbeda dengan timnas Belanda.''

''Tapi setelah Donyell Malen, dia memang yang paling banyak mencetak gol di luar negeri,'' kata Vissers merujuk pada penyerang yang bersinar di AS Roma dan berhasil mencetak sembilan belas gol di Inggris dan Serie A.

Flemming bermimpi membela timnas Belanda, seperti yang terungkap baru-baru ini dalam wawancara dengan Voetbal International. "Saya akan memastikan bahwa pelatih timnas tidak bisa lagi mengabaikan saya. Tujuan itu pasti sudah tidak jauh lagi."