Vincent Wagner, pelatih Elversberg, akan hadir di bangku cadangan pada laga yang dinanti-nantikan melawan Bayern Munich, Minggu mendatang di pekan ketiga Bundesliga, setelah pengadilan olahraga Federasi Sepak Bola Jerman membatalkan hukuman larangannya.

Larangan tersebut dicabut dari pelatih berusia 40 tahun itu, yang sebelumnya diusir dalam kemenangan Elversberg atas Borussia Mönchengladbach, di pekan kedua kompetisi.

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Klub Elversberg mengajukan banding atas keputusan tersebut, namun pengadilan olahraga Federasi Jerman menolak banding pada tahapan pertamanya, sebelum situasi berubah setelah pengajuan banding kedua.

"Pengecualian Mutlak"

Pengadilan olahraga, yang dipimpin oleh Stefan Oberholz, membatalkan putusan sebelumnya dalam sebuah sidang lisan, sehingga Wagner dapat memimpin timnya dari bangku cadangan menghadapi Bayern Munich.

Oberholz mengatakan: "Pengusiran yang dijatuhkan terhadap Vincent Wagner dibatalkan, dan larangan otomatis gugur." Ia menambahkan bahwa putusan tersebut merupakan "pengecualian mutlak", seraya menjelaskan bahwa pengambilannya hanya dimungkinkan karena wasit mengakui kesalahannya dalam insiden itu.

Dari sisinya, wasit Martin Petersen, yang mengikuti sidang melalui teknologi komunikasi video, mengatakan: "Belakangan, saya merasa reaksi saya tidak tepat. Saya tidak akan mengambil keputusan ini lagi. Mungkin saya terlalu sensitif dan salah menafsirkan situasi."

Sebaliknya, Wagner mengomentari keputusan itu dengan mengatakan: "Saya senang keadilan telah ditegakkan," seperti dikutip surat kabar Jerman "Bild".

Elversberg, tim yang baru promosi ke kasta tertinggi, akan menjamu Bayern Munich pada hari Minggu, setelah meraih dua kemenangan mengejutkan dalam dua pertandingan pertamanya atas Bayer Leverkusen (3-2) dan Gladbach (4-3).

Penyebab Pengusiran

Wagner mendapat kartu kuning kedua, kemudian kartu merah, selama babak pertama laga Elversberg melawan Gladbach, ketika skor menunjukkan keunggulan tim yang disebut terakhir (2-1).

Gol kedua Gladbach didahului oleh kesalahan yang jelas dari perangkat wasit saat pelaksanaan lemparan ke dalam, setelah Tim Kleindienst melakukan lemparan itu dengan cepat, sehingga serangan berubah menjadi gol. Wagner saat itu mendapat kartu kuning, setelah berdiri sekitar satu meter di dalam lapangan permainan.

Dan di akhir babak pertama, pelatih itu mendapat kartu kuning kedua yang berujung pada pengusirannya, setelah ia berjalan dengan tenang ke arah perangkat wasit, sebuah insiden yang pada awalnya dianggap oleh wasit Petersen telah melewati batas yang dapat diterima.

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