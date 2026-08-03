Asosiasi Sepakbola Inggris memutuskan untuk mengirimkan surat resmi kepada Gianni Infantino guna memberitahukan penarikan dukungan mereka terhadap pemilihannya kembali sebagai presiden Federasi Sepakbola Internasional (FIFA).

Menurut surat kabar Inggris "The Athletic", keputusan ini datang setelah Asosiasi Inggris mengeluarkan pernyataan pada hari Sabtu yang mendukung sikap Federasi Sepakbola Eropa (UEFA), yang menyatakan hilangnya kepercayaan terhadap kepemimpinan Infantino setelah upayanya menjual 21% saham dari operasi komersial dan kegiatan milik FIFA kepada sebuah dana investasi milik Joshua Kushner senilai 4,2 miliar dolar (3,1 miliar pound sterling).

Dalam pernyataan Asosiasi Inggris disebutkan: "Sudah tiba waktunya untuk melakukan peninjauan menyeluruh dan tegas terhadap kepemimpinan serta tata kelola FIFA, untuk memastikan pengelolaan sepakbola dunia dilakukan secara transparan, demi kepentingan seluruh 211 asosiasi anggota, dengan menempatkan pengelolaan jangka panjang olahraga ini sebagai inti dari tujuannya".

Infantino sebelumnya secara dramatis membatalkan usulannya terkait proyek "FIFA Forward Enterprises" pada hari Jumat lalu, setelah adanya penolakan luas dari dalam lingkungan sepakbola, termasuk Kevin Lamour, kepala operasi di FIFA, yang menyatakan kepada kantor berita Associated Press: "Ini adalah proyek satu orang".

Meskipun rencana proyek "FIFA Forward Enterprise" dibatalkan, Infantino menghadapi tekanan yang semakin meningkat, di mana Asosiasi Sepakbola Wales pada hari Senin menjadi salah satu dari 211 asosiasi anggota FIFA yang pertama menarik dukungan mereka secara resmi terhadap pemilihannya kembali tahun depan.

Asosiasi Sepakbola Serbia juga menegaskan pada hari Senin penarikan dukungan mereka terhadap Infantino, dengan menjelaskan dalam pernyataan resmi: "Kami ingin mengingatkan Anda bahwa kami telah memberikan kepada Tuan Infantino dukungan tertulis pada 25 Mei tahun ini, tetapi setelah kajian cermat atas peristiwa-peristiwa yang telah sangat merusak reputasi FIFA dan presidennya selama periode terakhir, maka inilah satu-satunya langkah yang logis dan rasional".

Sementara itu, Asosiasi Sepakbola Swiss, yang mewakili negara tempat kelahiran Infantino, menyatakan: "Kami telah menulis surat dukungan sebelum peristiwa-peristiwa yang banyak dibicarakan selama Piala Dunia, yang juga kami anggap mengkhawatirkan. Akibatnya, saat ini sedang berlangsung diskusi tambahan di tingkat internal maupun eksternal dengan asosiasi-asosiasi lain".

Asosiasi Swiss menambahkan: "Tentu saja, peristiwa-peristiwa pekan lalu turut dipertimbangkan selama diskusi ini. Selain itu, kami berupaya melakukan pertukaran pandangan pribadi lainnya dengan presiden FIFA, dan kami akan terus meninjau perkembangan seputar FIFA hingga pemilihan yang dijadwalkan pada 18 Maret 2027".

Kalangan olahraga memperkirakan bahwa asosiasi sepakbola Eropa lainnya akan mengikuti langkah Asosiasi Wales dan Inggris dengan berkoordinasi bersama Federasi Sepakbola Eropa (UEFA), yang sebelumnya berjanji bahwa para anggotanya akan memboikot Piala Dunia jika rencana "FIFA Forward Enterprise" tidak dibatalkan.

Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) mengancam akan mengajukan gugatan hukum terhadap FIFA karena usulannya yang telah dibatalkan terkait proyek "FIFA Forward Enterprise".

Sebuah firma hukum yang bertindak atas nama Federasi Eropa sebelumnya telah mengirimkan pada 31 Juli surat-surat terpisah kepada FIFA dan Joshua Kushner — saudara Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat Trump — yang menuntut agar tidak dimusnahkannya dokumen apa pun yang terkait dengan rencana tersebut.

"The Athletic" mengungkapkan pekan lalu bahwa sebagian besar anggota Konfederasi Sepakbola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF) telah kehilangan atau sedang kehilangan kepercayaan terhadap Infantino.

Infantino sebelumnya telah mengumumkan selama Kongres Tahunan FIFA pada April lalu tentang niatnya untuk mencalonkan diri pada masa jabatan yang akan menjadi periode terakhirnya sebagai presiden organisasi tersebut.

Sebelum munculnya krisis proyek "FIFA Forward Enterprise", cengkeraman Infantino atas sepakbola dunia begitu kuat sehingga ia mengunggah melalui akunnya di platform "Instagram" bahwa ia telah menerima janji dukungan dari lebih dari 200 asosiasi dari total 211 asosiasi anggota untuk pemilihannya kembali pada tahun 2027.

Perkiraan sebelumnya menunjukkan bahwa pejabat berusia 56 tahun itu akan bersaing tanpa lawan untuk periode yang membentang antara tahun 2027 dan 2031, sama seperti yang terjadi pada tahun 2019 dan 2023.

Meskipun demikian, Victor Montagliani, presiden CONCACAF dan wakil presiden FIFA saat ini, sedang serius mempertimbangkan untuk menantang Infantino dalam perebutan posisi kepresidenan.

Perlu dicatat bahwa pintu pengajuan pencalonan untuk mengikuti pemilihan pada bulan Maret harus ditutup selambat-lambatnya pada 18 November mendatang.