Keputusan yang menyatakan Manchester City bersalah atas seluruh tuduhan finansial yang dilayangkan kepadanya, kecuali satu dari total 115 pelanggaran, membuka pintu bagi perdebatan luas mengenai nasib gelar-gelar Liga Primer Inggris yang pernah diraih klub itu, di tengah tuntutan-tuntutan bernada sarkastis dari sejumlah bintang masa lalu agar gelar-gelar tersebut diberikan kepada klub mereka.

Rio Ferdinand, mantan bek Manchester United, dan Jose Enrique, mantan bek sayap Liverpool, termasuk yang paling ramai merespons perkembangan terbaru ini, setelah keduanya menuntut untuk mendapatkan medali Liga Primer seandainya Manchester City dicabut sebagian gelarnya.

Ferdinand menuntut gelar 2012

Ferdinand, yang kini berusia 47 tahun, memberikan tanggapan melalui akunnya di platform "X", dengan mengenang kembali musim 2011-2012, ketika Manchester United mengakhiri musim sebagai runner-up di belakang Manchester City.

Mantan bek United itu menulis: "Satu medali Liga Primer Inggris lagi akan ditambahkan ke lemari."

Manchester United bisa saja mendapati dirinya, seandainya City dicabut gelarnya, berpeluang juga meraih gelar musim 2017-2018 yang saat itu direbut oleh The Citizens.

David de Gea, mantan kiper Manchester United, ikut bergabung dalam candaan yang sama, dengan menulis: "Jadi... mari kita bicara. Berapa gelar Liga Primer Inggris yang sekarang sudah kumenangkan?"

Sejumlah suporter pun bergegas menambahkan gelar musim 2011-2012 dan 2017-2018 ke halaman De Gea di ensiklopedia "Wikipedia" secara sarkastis.

Enrique mengungkit musim Liverpool

Dari pihaknya, Jose Enrique, mantan pemain Liverpool, juga ikut angkat bicara, dengan menuntut gelar Liga Primer Inggris yang lepas dari genggaman timnya pada musim 2013-2014 di tangan Manchester City.

Bek sayap asal Spanyol itu menghabiskan lima tahun di Inggris, dan turut berkontribusi bersama Liverpool dalam mengakhiri musim sebagai runner-up di belakang City, sebelum peluang tim itu menurun pada laga-laga terakhir.

Enrique membagikan sebuah unggahan melalui akunnya, disertai foto dirinya yang sedang memoles trofi Liga Primer Inggris dan menciumnya, seraya menulis: "Sudah tiba beneran!!! Terima kasih Premier League, dan kirimkan juga medalinya kepadaku secepatnya."

Sanksi belum dijatuhkan

Meski keputusan itu menyatakan Manchester City bersalah atas sebagian besar tuduhan, Liga Primer Inggris hingga kini belum mengumumkan sanksi resmi apa pun terhadap klub tersebut.

Berbagai spekulasi mengindikasikan bahwa sanksi yang mungkin dijatuhkan bisa berkisar dari denda finansial, pengurangan poin dalam jumlah besar, hingga kemungkinan degradasi, sesuai dengan apa yang akan diputuskan oleh pihak-pihak berwenang.

Manchester City sebelumnya telah merilis sebuah pernyataan terkait kasus ini, di saat klub tengah mengkaji kemungkinan untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Di atas lapangan, Manchester City saat ini memuncaki klasemen Liga Primer Inggris pada musim 2026-2027, setelah meraih lima kemenangan dari lima pertandingan, sementara Liverpool menempati peringkat keenam dengan dua kemenangan, dan Manchester United berada di peringkat kedua belas hanya dengan satu kemenangan.